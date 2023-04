HSG-Reserve mischt die Karten im Abstiegskampf noch mal neu

Aljoscha Apel (am Ball) von der HSG Gevelsberg/SIlschede ist mit fünf Treffer der beste Schütze seiner Mannschaft.

Gevelsberg. An nur einem Spieltag hat sich das Blatt für die HSG II im Abstiegskampf völlig gewendet. Ein Spieler erhält ein Sonderlob von Trainer Luciano.

Die Stimmung bei der abstiegsbedrohten HSG Gevelsberg/Silschede II war spürbar gelöst, als die Schlusssirene den 26:23 (10:10)-Sieg über den VfL Eintracht Hagen III besiegelte. Das merkte man schnell, wenn Trainer Marco Luciano über den wichtigen Erfolg in der Handball-Landesliga zu sprechen begann.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Das ist eine Kehrtwende. Vor diesem Spieltag hatten wir die schlechtesten Karten, jetzt haben wir einen Tacken Vorsprung“, betonte er. Nun hat seine Mannschaft den Klassenerhalt selber in der Hand. Grund dafür ist nicht nur der eigene Sieg, sondern auch, dass Konkurrent Hohenlimburg beim Letmather TV gepatzt hat.

Enges Duell

Dass die HSG II jetzt mit einer guten Ausgangslage in das Saisonfinale gehen kann, war ein hartes Stück Arbeit. Die Partie gegen die Hagener war bis kurz vor Schluss komplett ausglichen und offen. Kein Team konnte auf mehr als zwei Tore wegziehen. Erst in der Schlussphase setzte sich Gevelsberg/Silschede leicht ab und brachte den Vorsprung über die Zeit. „Die Jungs haben das stark gemacht und an sich geglaubt“, sagte Marco Luciano. Ein besonderes Lob vom Trainer erhielt darüber hinaus Johannes Müller. „Er hat sich komplett aufgeopfert und das Spiel gemacht. Er hat den Laden und die Abwehr zusammengehalten“, schwärmte Luciano von ihm.

HSG II: Vincent Schubert, Pottkämper (1/1), Joshua Schubert (2), Peters (3), Oukpedjo (2), Scharf, Eichhorn, Cramer (2), Kling (1), Viehweg, Müller (1), Priggert (3), Apel (5), Kositza (3), Kimmel (3).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm