HSG-Reserve hat das eigene Schicksal in der Hand

Gevelsberg. Vor zwei Wochen standen die Zeichen klar auf Abstieg, jetzt muss die HSG Gevelsberg/Silschede II nur das letzte Spiel gewinnen. Oder auch nicht.

Nachdem Handball-Landesligist Gevelsberg/Silschede vor zwei Wochen das Heimspiel gegen die SG Ruhrtal verlor, sprach vieles für den Abstieg der HSG-Reserve in die Bezirksliga. Ganz anders sind wenig später die Vorzeichen, wenn die HSG am Samstag um 19 Uhr beim RSVE Siegen Handball zum Schluss-Spieltag antritt. Zunächst profitierten die Gevelsberger vom Rückzug des Tabellenzweiten HSV Plettenberg/Werdohl, der aufgrund etlicher Abgänge freiwillig den Gang eine Klasse tiefer antritt. Kurz darauf feierte das Team von Trainer Marco Luciano in der Halle West einen 26:23-Sieg gegen den VfL Eintracht Hagen III. Dadurch hat sich die Ausgangslage für die HSG komplett gedreht.

Dank der Ergebnisse in den anderen Hallen haben sie nun das Schicksal in der eigenen Hand, ein Erfolg in Siegen wäre gleichbedeutend mit Platz sechs und dem damit verbundenen Klassenerhalt. „Wir wissen, was zu tun ist. Diese Saison war eine Achterbahn der Gefühle und wir haben die große Chance, über uns hinauszuwachsen und eigenständig dieses Jahr zu retten“, freut sich Luciano auf die große Herausforderung gegen den Tabellendritten. Der RSVE zeigte seine Klasse mit dem Sieg beim Meister aus Ruhrtal und ist zuhause eine Macht.

Vielleicht schon vor Spielende gesichert

Ein Vorteil für die Gevelsberger könnte es sein, am kommenden Wochenende als abschließendes Team anzutreten. So wissen Luciano und seine Spieler schon vor dem Spiel, welche Szenarien vom direkten Klassenerhalt über die Relegation bis hin zum Abstieg möglich sind. Spielmacher Christopher Cramer möchte es nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz ankommen lassen. „Wir haben erst kurz vor dem Spiel gegen Hagen vom Rückzug des HSV erfahren. Für uns ist diese Situation ein Geschenk. Wir sind zu einhundert Prozent motiviert und möchten wirklich alles reinlegen, um diese Chance zu nutzen.“

Trotz des Wissens um die Qualitäten des Gegners sieht er sein Team bestens gewappnet für den finalen Akt dieser Saison. „Der Gegner muss an so einem Tag egal sein. Wir sind gefordert und müssen liefern.“ Als Unterstützung hat die Mannschaft einen Fanbus organisiert, in dem alle Handballfans einen Platz über die Spieler der HSG-Reserve reservieren können.

