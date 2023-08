HSG muss sich bei Turnier als Außenseiter geschlagen geben

Daniel Krüger von der HSG Gevelsberg/Silschede setzt zum Wurf an. Am Wochenende hinterließ er einen guten Eindruck.

Gevelsberg. Es war ein qualitativ hochwertiger Test gut zwei Wochen vor dem Verbandsliga-Start für die HSG. So liefen die Bergischen Handballmeisterschaften.

Am vergangenen Samstag standen für den Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede gleich drei Gradmesser auf dem Programm. Im Rahmen der Bergischen Handballmeisterschaften traten Coach Sascha Šimec und sein Team gegen den DJK Unitas Haan, den TuS Bommern und Drittligisten SGSH Dragons an. „Das war ein sehr gutes Turnier mit hoher Qualität und damit genau die Aufgaben, die wir in der Vorbereitung haben möchten“, äußerte sich Šimec.

Sein Team startete aufgrund der langen Vorsaison spät in die Vorbereitung und hat in einigen Bereichen noch einen Rückstand auf andere Mannschaft, wie auch am Samstag zu erkennen war. Der Außenseiter aus Gevelsberg zeigte in der Deckung gute Auftritte und steigerte sich von Spiel zu Spiel, während in der Offensive noch deutlich weniger zusammenlief. Die schwache Chancenverwertung war letztlich entscheidend für die drei Niederlagen und das damit verbundene Verpassen der Finalrunde am Sonntag.

Personell musste Simec auf Christian Scholz, Marco Friedberg und Nils Schröter verzichten. Dafür halfen Keeper Jotto Maiwald sowie Linkshänder Joshua Schubert aus zweiten Mannschaft der HSG aus. Einen guten Eindruck hinterließ Daniel Krüger. Der in der Vorsaison verletzungsgeplagte Linksaußen war mit seiner Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss einer der Aktivposten der Gevelsberger. Neuzugang Tom Gusewski bestätigte die starken Eindrücke aus dem ersten Testspiel gegen die Cronenberger TG und schickt sich an, schon früh Verantwortung in seinem neuen Team zu übernehmen.

Gut zwei Wochen haben die Gevelsberger noch Zeit, um sich für den Ligaauftakt gegen den SuS Oberaden bereit zu machen. Am Freitag haben die Gevelsberger Handballfans dann erstmals die Gelegenheit, ihr Team in der heimischen Halle West zu unterstützen. Dann steigt um 20 Uhr das Testspiel gegen den Drittligisten Bergische Panther. „Das ist ein Gegner mit enorm viel Qualität. Wir freuen uns sehr auf das Spiel und hoffen, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg in die Halle finden“, blickt Simec auf das vorletzte Vorbereitungsspiel

