HSG Gevelsberg/Silschede: Gute Eindrücke verfestigen sich

Gevelsberg. Erst ein guter Test gegen einen Drittligisten, dann ein Sieg gegen einen Verbandsligisten: Das Wochenende der HSG verlief durchaus erfolgreich.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Verbandsliga gegen den SuS Oberaden haben sich die Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede weiter ihrer Topform angenähert. Am Wochenende zeigten sie gegen den Drittligisten Bergische Panther sowie Verbandsligist ASV Senden zwei ansprechende Leistungen. „Das, was sich eine Woche zuvor positiv angedeutet hat, haben wir in diesen beiden Spielen bestätigt. Das war ein sehr faires und intensives Spiel“, verteilte Trainer Sascha Šimec ein Lob an beide Mannschaften.

Trotz der hohen Temperaturen fanden sich am Freitagabend rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Gevelsberger Halle West ein, um das Kräftemessen ihrer HSG mit den Panthern zu beobachten. Was sie sahen, macht durchaus Mut für die neue Saison, immerhin hielten die Gastgeber gegen den klaren Favoriten eine Dreiviertelstunde lang mit und lagen bis zum Stand von 20:24 in Schlagdistanz. Besonders die Deckung zeigte sich bereits bestens eingespielt, auch offensiv lief der Ball phasenweise sehr gut. Am Ende stand aufgrund einiger leichtfertig vergebener Chancen ein 21:30 (13:17) für die Gäste.

Šimec, der an beiden Tagen auf Marco Friedberg und Tom Gusewski verzichten musste, versuchte es mit verschiedenen Konstellationen und konnte dem Test viel Positives abgewinnen. „Die Jungs hatten Spaß und haben einen guten Job gemacht. Wir haben gesehen, was schon gut funktioniert und woran wir noch arbeiten müssen. Alles in allem war das ein sehr guter Abend, der uns nach vorne gebracht hat.“

Schwere Beine im 75-minütigen Test

Nur einen Tag später folgte der nächste Test in Senden. Über dreimal 25 Minuten schenkten sich die beiden Verbandsligisten nichts, schließlich setzten sich die Gevelsberger mit 34:32 (9:9, 21:17) durch. Bei erneut hohen Temperaturen merkte man der HSG die Belastung des Vortages im ersten Drittel noch an. „Genau das war die Aufgabe an die Jungs, im Kopf wieder bereit zu sein, die Müdigkeit aus den Beinen zu bekommen und die Leistung vom Freitag zu bestätigen.“

Abgesehen von einigen Ausnahmen wie der schlechten Siebenmeterquote gelang dies den Gästen, die ab dem zweiten Drittel immer besser zu ihrem Spiel fanden und das Geschehen diktierten. Mit der stabilen Deckung als Basis gehen die Gevelsberger mit einem guten Gefühl in die letzten zwei Wochen der Vorbereitung. „Die Dinge die wir anstreben, verfestigen sich, das Überzahlspiel hat beispielsweise schon sehr gut funktioniert. Insgesamt sind wir weiter auf einem guten Weg“, blickt Šimec auf den Saisonstart.

