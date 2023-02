HSG Gevelsberg/Silschede: Am Ende deutlich unterlegen

Rödinghausen/Gevelsberg. Für den Handball-Oberligisten Gevelsberg/Silschede ist in Rödinghausen nichts zu holen – dafür reichen dem Gegner wenige schwache Minuten der HSG

Im ersten Spiel binnen sieben Tagen hat Handball-Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede trotz einer lange Zeit überzeugenden Vorstellung eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim CVJM Rödinghausen unterlagen die Gevelsberger nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage mit 32:36 (14:16).

„Ich habe heute viel Gutes gesehen. Leider haben die wenigen schlechten Momente ausgereicht. Trotzdem können wir einiges Positives mitnehmen, ich kann heute niemandem einen Vorwurf machen“, sagte Trainer Sascha Šimec kurz nach dem Abpfiff. Die in den letzten Wochen gezeigte Emotionalität war auch in Rödinghausen eine der Stärken der HSG.

Rödinghausen nutzt Schwächephase der HSG eiskalt

Knapp drei Minuten vor der Halbzeitpause sorgte Benedict Philippi noch für die 14:13-Führung, ehe die schwächste Phase der Gevelsberger folgte. Durch einige unglückliche Pfiffe und unnötige Ballverluste gerieten sie mit 15:22 (36.) ins Hintertreffen. Der CVJM zeigte seine ganze Klasse und nutzte die Fehler des Gegners konsequent aus. Dazu mussten die Gäste häufig in Unterzahl spielen, Kreisläufer Sam Lindemann kassierte schon nach gut zehn Minuten seine zweite Hinausstellung. Trotzdem blieben sie bis in die Schlussphase hinein im Spiel und bewiesen eine tolle Moral.

Dank einer großen kämpferischen Leistung hatten sie in den letzten Minuten mehrfach die Chance, auf zwei Tore zu verkürzen. Beide Male scheiterten sie am Pfosten. Im Gegenzug erhöhten die Hausherren und brachten den Sieg über die Zeit. Nach der deutlichen Hinspielniederlage hielten die Gevelsberger deutlich besser mit und waren nicht weit von einem Punktgewinn entfernt. „Wir haben das fortgesetzt, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben.

Deswegen bin ich mit der Mannschaft durchaus zufrieden“, bewertete Šimec das Spiel. Schon am Mittwoch bietet sich der HSG die nächste schon, im Heimspiel gegen den HC Westfalia Herne Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

HSG Gevelsberg/Silschede: Schulz, Wulf – Schrouven (10/2), Lindemann (4), Philippi (4), Stippel (4), Bulk (3), Fege (2), Apel (2), Rüggeberg (1), Skupin (1), Breuker (1), Schröter

