HSG gegen Herne: Im dritten Anlauf soll es endlich klappen

Gevelsberg. Zwei Mal sollten sie schon: Der Handball-Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede bittet zum dritten Mal zum Heimspiel gegen Westfalia Herne.

Am Mittwoch um 20.15 Uhr startet der dritte Anlauf für die Oberliga-Partie zwischen der HSG Gevelsberg/Silschede und dem HC Westfalia Herne. Nachdem die Gevelsberger die im Januar angesetzte Partie aufgrund etlicher Krankheitsfälle verschieben mussten, erwischte es vor dem geplanten Nachholtermin im Februar die Herner.

Der Tabellensiebte spielt als Aufsteiger bislang eine exzellente Saison. Mit einer beeindruckenden Konstanz und absoluten Highlights wie dem Auswärtserfolg beim Zweiten VfL Eintracht Hagen II sind sie eine der positivsten Erscheinungen dieser Oberligaspielzeit. „Dieses Team ist gefestigt, steckt nie auf und geht über 60 Minuten ein enorm hohes Tempo“, zollt HSG-Trainer Sascha Šimec dem kommenden Gegner Respekt.

Gevelsberg hofft auf zwei Rückkehrer

Personell gibt es auf beiden Seiten einige Fragezeichen. Nachdem Šimec am vergangenen Wochenende auf gleich fünf Spieler verzichten musste, hofft er zumindest auf die Rückkehr von Leo Stippel und Christian Scholz. Auch Herne hatte zuletzt viele Ausfälle zu beklagen, geht aber ungeachtet dessen als Favorit in die Partie.

Nach zuletzt drei weiten Auswärtsfahrten nach Ostwestfalen ist das Spiel in der heimischen Halle West eine willkommene Abwechslung für die HSG. „Wir freuen uns, vor dem eigenen Publikum antreten zu können. Diese Gelegenheit möchten wir für uns bestmöglich nutzen, auch wenn mit Herne ein enorm starker Gegner auf uns wartet“, blickt Šimec voraus.

Klassenerhalt rückt in weite Ferne

Nach einem sehr guten Start ins Jahr sind die Nichtabstiegsplätze für die Gevelsberger durch die drei Auswärtsniederlagen in weite Ferne gerückt. Umso wichtiger ist es, den Heimvorteil auszunutzen und neues Selbstvertrauen zu tanken, bevor sie im Anschluss vier weitere Partien in der Fremde vor sich haben. „Wir sind ein Team, dass Rhythmus braucht. Den bekommen wir durch die vielen Spiele. Wir müssen im Abschluss über 60 Minuten konsequent unsere Chancen nutzen und dürfen uns keine Schwächephase wie am Samstag in Hahlen erlauben“, fordert Šimec von seinen Spielern, um zuhause den siebten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen.

