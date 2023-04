HSG-Frauen untermauern ihre Position als Verfolger

Gevelsberg. Im Duell mit Teutonia Riemke zeigt die HSG Gevelsberg/Silschede ihre Stärke – vor allem eine Spielerin ist überhaupt nicht einzufangen.

Im Spitzenspiel zwischen der HSG Gevelsberg/Silschede und Teutonia Riemke II hatten die Gevelsbergerinnen mit 28:26 (15:13) das bessere Ende für sich. Dadurch behaupteten sie den zweiten Tabellenplatz hinter dem VTV Freier Grund. „Darauf sind wir sehr stolz, diesen Platz werden wir bis zum Ende der Saison nicht mehr hergeben“, freute sich Trainer Thorsten Stephan über den Sieg.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Bis es soweit war, erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Gevelsberger Halle West eine echte Achterbahnfahrt. In den ersten zehn Minuten wechselte die Führung mehrfach, ehe sich die Gäste ein kleines Polster erspielten. In den letzten fünf Minuten vor dem Seitenwechsel war es dann die HSG, die mit einer imposanten Leistung das Spielgeschehen an sich riss. Von einem 10:13 (26.) kämpften sie sich zurück, Nadine Jansen sorgte drei Sekunden vor der Pause für den verdienten Halbzeitstand.

Sieben torlose Minuten bleiben ohne Folgen

Diese Form transportierten die Gevelsbergerinnen in den zweiten Durchgang und spielten wie aus einem Guss. Nach einer Dreiviertelstunde sorgte Toptorschützin Frederike Meyer für die deutliche 26:16-Führung, nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf eine spannende Schlussphase hin. Was folgte war nahezu eine Kopie aus dem Hinspiel, als die HSG nach sieben Toren Führung ein glückliches Remis rettete.

Die Gäste kämpften sich Tor um Tor heran, den Gastgeberinnen gelang in Person von Justine Brockhaus der letzte eigene Treffer zum 28:21 (53.). Am Ende retteten die Gastgeberinnen den unter dem Strich verdienten Erfolg über die Zeit. „Phasenweise war es ein herausragendes Spiel von uns“, befand Stephan. „Es hätte aber keine fünf Minuten länger gehen dürfen.“

HSG Gevelsberg/Silschede: Krupinski – Meyer (15/7), Hark (6), Jansen (3), Brockhaus (2), Hanstein (1), Maiwald (1), Böhmer, Stephan, Römer, Haar, Severin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm