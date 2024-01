HSG-Frauen revanchieren sich für klare Hinspielpleite

Gevelsberg Die Weiterentwicklung der Gevelsberger Landesliga-Handballerinnen zeigt sich im Rückspiel gegen den TuS Ferndorf deutlich.

Handball-Landesligist HSG Gevelsberg/Silschede hat im Heimspiel gegen den TuS Ferndorf einen exzellenten Start in die Rückrunde hingelegt. Die Gevelsbergerinnen revanchierten sich für die Auftaktniederlage Mitte September und entschieden durch den klaren 28:21 (15:9)-Erfolg den direkten Vergleich für sich. In der Tabelle zog die HSG obendrein am bislang punktgleichen Kontrahenten vorbei. „Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, nachdem wir in Ferndorf kein gutes Spiel gemacht haben“, erklärte Trainer Thorsten Stephan.

Die Fortschritte, welche die Gevelsbergerinnen in den letzten Monaten gemacht haben, waren gegen die Gäste aus Ferndorf deutlich sichtbar. „Wir sind stabiler geworden, spielen besser als Team zusammen. Genau das haben wir heute auf das Feld gebracht“, sah Stephan entscheidende Unterschiede zum ersten Aufeinandertreffen. Es dauerte jedoch einige Minuten, bis die HSG gegen die unorthodoxe 5:1-Deckung des TuS zu ihrem Spiel fand und ihre Wurfmöglichkeiten zu nutzen wusste.

Zur Pause fast schon so viele Tore wie im Hinspiel

Nach einer Viertelstunde lagen die Gastgeberinnen mit 4:5 im Hintertreffen, präsentierten sich danach aber als deutlich besseres Team. Mit einer guten Deckung, viel Tempo und kreativen Lösungen gegen die Abwehrvariante der Ferndorferinnen erspielten sie sich Chancen und schraubten die Torquote nach anfänglichen Problemen deutlich nach oben. Die Marke von 16 eigenen Treffern aus dem Hinspiel hatten sie bereits zur Pause fast erreicht.

Es folgte eine zweite Halbzeit, in der die Gevelsbergerinnen das Ergebnis souverän verwalteten. Sie setzten sich schnell auf neun Tore ab und gerieten nicht mehr ernsthaft in Gefahr, Frederike Meyer und Birte Haar sicherten mit ihren Treffern in der Schlussminute den direkten Vergleich. „Wir sind vor allem in der ersten Halbzeit immer gefährlich gewesen und haben das Spiel dominiert. Mit dem Rückrundenauftakt und dieser Weiterentwicklung seit dem Hinspiel bin ich sehr zufrieden“, lautete Stephans Fazit.

HSG: Krupinski, Graeber – Meyer 8, Hark 5/1, Brockhaus 4, Kling 3, Rasidovic, Haar, Hartje je 2, Maiwald, Römer je 1, Böhmer, Conrad, Severin

