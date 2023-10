HSG-Frauen: Mitte Oktober geht es zum zweiten Saisonspiel

Gevelsberg. Die beiden Landesliga-Teams der HSG Gevelsberg/Silschede müssen am Wochenende auswärts ran. Vor allem den Frauen fehlt bisher jeglicher Rhythmus.

Eine klare Rollenverteilung erwartet die Landesligahandballer der HSG Gevelsberg/Silschede II am Samstagabend um 18.30 Uhr beim TV Olpe. Die Gastgeber sind nach drei Spielen noch ungeschlagen, präsentieren sich wieder einmal sehr heimstark und haben mit Spielern wie den Gebrüdern Krause enorm viel Erfahrung in den eigenen Reihen. HSG-Coach Marco Luciano nimmt die Außenseiterrolle vor der Partie in Olpe gerne an. „Wir fühlen uns wohl damit, sind gut vorbereitet und werden versuchen, für eine Überraschung zu sorgen.“

Im letzten Spiel vor der Herbstpause fuhren die Gevelsberger im dritten Anlauf ihren ersten Sieg ein, was zusätzlich Ruhe und Lockerheit in das Team brachte. „Das tat uns natürlich allen gut. Mit diesem Gefühl gehen wir jetzt die schwere Aufgabe in Olpe an.“

Erst ein Spiel absolviert

Auf ihren ersten Saisonsieg müssen die Handballerinnen der HSG dagegen noch warten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ein Großteil der bisher angesetzten Partien verschoben werden musste. Beim bislang einzigen Auftritt unterlag das Team von Trainer Thorsten Stephan vor rund einem Monat in Ferndorf. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die HSG zuhause den ETSV Witten II, es ist das erste von drei Spielen innerhalb einer Woche.

Sorgen macht sich Stephan vor dem harten Programm der nächsten Tage aufgrund der verbesserten Kaderbreite nicht. „Wir sind mit unseren Neuzugängen viel breiter aufgestellt und können mit unserem Kader auch dieses Pensum schaffen.“ Am Dienstag folgt die Partie gegen die HSG Lüdenscheid, ehe das Team am kommenden Wochenende nach Bösperde reist.

Gevelsberg muss 60 Minuten Gas geben

Mit dem ETSV wartet zunächst ein Gegner, der nach drei Spielen ebenfalls noch ohne Punkt ist. In der Vergangenheit gab es schon viele Duelle zwischen beiden Vereinen, die stets hart umkämpft waren. Stephan rechnet wieder mit einem ähnlichen Verlauf. „Witten ist kämpferisch stark und steckt nie auf. Das heißt für uns, dass wir diese Intensität annehmen und über 60 Minuten aufrecht halten müssen.“

Die Gevelsbergerinnen sind zuversichtlich, nun endlich richtig in der Saison anzukommen. „Für uns war es wie eine zweite Vorbereitung, die Spielzeit geht jetzt erst richtig los“, berichtet Stephan.

Sein Team sei einige Schritte weiter als noch vor einigen Wochen und möchte an die guten Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen, als am Ende die Vizemeisterschaft heraussprang. Dafür sei es nötig, im Vergleich zum Spiel in Ferndorf die Fehler im Angriff zu minimieren und konzentrierter im Abschluss zu sein. „Ich bin sicher, dass uns das gelingt und wir am Sonntag die ersten Punkte holen werden“, sagt der HSG-Coach.

