HSG-Frauen mit voller Vorfreude in die Verbandsliga

Nach dem erfolgreichen Aufstieg startet die Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede als Liganeuling mit dem neuen Trainer Ulrich Müller in das Abenteuer Verbandsliga. Die ungewöhnlich lange Vorbereitung nutzten Mannschaft und Trainer, um sich kennenzulernen und taktisch wie physisch bereit für die neue Saison zu machen.

„Die Trainingsbeteiligung war sehr gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns endlich in einem Ligaspiel messen können“, äußerte sich Müller. Zwar hat die HSG eine Langzeitverletzte zu beklagen, ansonsten gehen die Gevelsbergerinnen aber mit einem vollen Kader in die Begegnung. Die Konzentration gilt zu erst der eigenen Leistung. Nach der langen Spielpause in einer neuen Liga ist die Gemengelage vor dem ersten Spieltag bei Borussia Dortmund III unklar. „Man weiß bei einer Drittvertretung nie, welcher Kader aufläuft. Unsere Aufgabe ist es ohnehin, das abzurufen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben.“

Zuversicht auf ein erstes Zeichen

Nach den positiven Testspielergebnissen und viel Trainingsarbeit sieht Müller seine Mannschaft für das Spiel in Dortmund sowie den Rest der Saison bestens gerüstet. „Unser Ziel ist es, uns in dieser Liga zu etablieren. Ich bin zuversichtlich, dass uns das mit dieser Truppe gelingt. Gegen Dortmund möchten wir direkt ein erstes Zeichen setzen.“

