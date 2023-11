HSG-Frauen: Jetzt soll das Punktekonto aufpoliert werden

Gevelsberg Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wollen die Gevelsberger Landesliga-Handballerinnen wieder zurück in die Erfolgsspur.

Nach drei Auswärtsspielen in Serie kehren die Landesligahandballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede zurück in die heimische Halle West. Am Samstagabend um 19.15 Uhr empfangen sie den Tabellendritten SGH Unna-Massen. Nach den beiden Partien gegen Drolshagen und Dorstfeld, die auf den ersten beiden Plätzen liegen, ist es für Trainer Thorsten Stephan und sein Team die nächste große Herausforderung. „Wir sind froh, wieder in Gevelsberg zu spielen. Unna ist ein Team auf Augenhöhe, gegen das wir uns mächtig strecken müssen“, blickt er voraus.

Aus den vergangenen beiden Spielen holte die HSG einen Zähler, die personellen Voraussetzungen am letzten Wochenende waren dabei nicht ideal. Unruhe kehrt durch die zwei sieglosen Partien nicht ein, wie Rückraumspielerin Nadine Kling erklärt. „Der Zusammenhalt und die Stimmung sind gut, am Samstag kommt dann noch die besondere Atmosphäre bei Heimspielen hinzu.“ Im Sommer wurde das Team mit einigen jungen Spielerinnen verstärkt, die sich inzwischen bestens bei der HSG eingefunden haben.

Charakter des Teams zeigt sich bei Niederlagen

Einen großen Unterschied zwischen den erfahrenen Kräften und den Neuzugängen möchte Kling daher nicht machen. „Wir bauen uns gegenseitig auf und motivieren uns. Bei Niederlagen zeigt sich der wahre Charakter eines Teams, da sind wir trotz der wenigen Monate zusammen schon sehr, sehr weit.“ Entsprechend gelassen gehen die Gevelsbergerinnen mit der aktuellen Bilanz von 7:5 Punkten um, die laut Stephan in den kommenden Wochen aufpoliert werden soll.

Mit den letzten Spielen ist er trotz nur einem Punkt zufrieden, die Auftaktniederlage in Ferndorf mit nur 16 eigenen Treffern wiegt schwerer als die verpassten Punkte gegen die beiden Aufstiegsfavoriten. Seitdem dem ersten Spiel im September hat die HSG eine gute Entwicklung genommen, die Stephan positiv für die vier Spiele bis zur Weihnachtspause stimmt. „Der Kader ist wieder stärker. Wir glauben an uns und möchten in den nächsten Wochen eine Serie starten, um uns in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten.“

