HSG-Frauen: Für den Spitzenreiter reicht das aber nicht

Lüdenscheid/Gevelsberg Die Gevelsberger Landesliga-Handballerinnen gewinnen trotz schwächerer Leistung mit Anlaufschwierigkeiten klar in Lüdenscheid.

Mit dem achten Sieg in Serie haben sich die Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede für das Duell mit Spitzenreiter Drolshagen in Position gebracht. Am Samstagnachmittag behauptete sich das Team von Trainer Thorsten Stephan mit 25:15 (11:8) bei der HSG Lüdenscheid. Bis es so weit war, hatten die Gevelsbergerinnen jedoch einige Schwierigkeiten. „Das war über die ersten 40 Minuten sicher eine unserer schwächeren Leistungen in dieser Saison“, befand Stephan.

Defensiv traten die Gevelsbergerinnen einmal mehr sehr stabil auf. Im Zusammenspiel mit der gut aufgelegten Kria Krupinski im Tor ließen sie nur wenig zu und hielten den über weite Strecken harmlosen Gegner in beiden Halbzeiten unter zehn Treffern. Die Probleme an diesem Tag lagen in der Offensive. Es fehlte über die ersten zwei Drittel des Spiels an Durchschlagskraft, dazu kamen eine fahrlässige Chancenauswertung und unnötige Ballverluste. „Bei uns hat der Spielfluss gefehlt. Die Einstellung hat gepasst, wir sind nur lange Zeit nicht richtig ins Rollen gekommen“, so Stephan.

Gevelsberger 8:0-Lauf entscheidet die Partie

Besser wurde es erst in den letzten rund 20 Minuten. Nach dem Anschluss zum 13:12 (42.) durch Alisa Knobel fanden die Gäste endlich zu ihrer starken Form der letzten Monate. Mehr als zehn Minuten dauerte es, bis Krupinski das nächste Mal hinter sich greifen musste. In dieser Zeit sorgten ihre Vorderleute mit sieben eigenen Toren für die Entscheidung. Die Gevelsbergerinnen traten vorne deutlich zielstrebiger auf, erarbeiteten sich beste Chancen und nutzten diese konsequent. Lüdenscheid fand darauf keine Antworten, Frederike Meyer erzielte das vorentscheidende 20:12 (52.).

In den Schlussminuten brachten die Gevelsbergerinnen den Sieg problemlos über die Zeit. In der kommenden Woche ist dennoch eine klare Steigerung notwendig, wie Stephan erklärt. „Mit dem Ergebnis sind wir am Ende zufrieden. Es hat aber gezeigt, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben. Um gegen Drolshagen zu bestehen, müssen wir unsere Leistung über 60 Minuten auf das Feld bringen.“

HSG: Krupinski – Hark (7/1), Meyer (6/1), Römer (4/2), Kling (3), Rasidovic (2), Maiwald (1), Brockhaus (1), Hartje (1), Conrad, Schwebel.

