HSG-Frauen fehlen beim Spitzenteam einfach die Körner

Gevelsberg/Drolshagen Geschwächt durch Ausfälle haben die Gevelsberger Landesliga-Handballerinnen beim ungeschlagenen TuS Drolshagen nicht viel zu bestellen.

Die dezimierten Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede hat am Sonntagnachmittag einen Erfolg beim ungeschlagenen TuS 09 Drolshagen verpasst. Der Aufsteiger setzte sich zuhause gegen die HSG verdient mit 29:23 (16:13) durch. „Ich kann dem Team keinen Vorwurf machen. Mit der Einstellung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, äußerte sich Trainer Thorsten Stephan kurz nach dem Abpfiff. Am Morgen des Spiels fiel mit Frederike Meyer eine Schlüsselspielerin aus, weitere Akteurinnen standen krankheitsgeschwächt im Kader.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Gegen die körperlich sehr präsente Auswahl aus Drolshagen fehlten am Ende die Kräfte, um die gute Leistung über 60 Minuten aufrechtzuerhalten. „Gegen so einen Gegner muss man die komplette Spielzeit komplett da sein, da hat uns einfach die Frische in den entscheidenden Phasen gefehlt“, befand Stephan. Die Gevelsbergerinnen fanden gut in die Partie, Justine Brockhaus glich in einer schnellen Begegnung zum 7:7 (12.) aus. Bis zum nächsten Treffer der HSG dauerte es rund zehn Minuten, Drolshagen setzte sich komfortabel auf 14:7 ab.

Gevelsberg kommt nach Rückstand noch einmal zurück

Bis zum Seitenwechsel verkürzten die Gäste auf drei Tore und hatten in Durchgang zwei mehrfach die Chance, das Spiel noch enger zu gestalten. Bis zum 22:19 (43.) durften die Gevelsbergerinnen auf einen Punktgewinn hoffen, dann machte der TuS mit einer erneuten Serie von fünf Toren alles klar. „In beiden Halbzeiten hatten wir Phasen, in denen wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, sagte Stephan im Anschluss. „Drolshagen hatte unter dem Strich heute mehr personelle Möglichkeiten und hat verdient gewonnen. Mit unserem Teamgeist und Einsatz kann ich trotzdem gut leben, wir haben alles versucht.“

HSG: Krupinski, Graeber – Hark 8/4, Kling, Brockhaus je 4, Haar 2, Römer 2/1, Rasidovic, Conrad j 1, Krupinski 1/1, Schwebel, Severin

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm