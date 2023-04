Hoppes Ampelkarte kommt für Gevelsberg zur richtigen Zeit

Gevelsberg. 2:3 zurück, dann auch noch in Unterzahl: Für die zweite Mannschaft des FSV Gevelsberg brauchte es am Donnerstag gleich mehrere Weckrufe.

Dass der FSV Gevelsberg II gegen die TSG Herdecke noch 3:3 (1:2) spielen und einen Punkt aus dem Spiel in der Fußball-Kreisliga A2 mitnehmen würde, hatten Mitte der zweiten Hälfte wohl nur noch die wenigsten der Zuschauer im Stadion Stefansbachtal gedacht. Bis dato war es kein sonderlich starkes Spiel der Gevelsberger, sie lagen gegen die Herdecker bereits mit 1:3 zurück.

Und dann musste mit Dennis Hoppe nach einer knappen Stunde auch noch ein Spieler der Zweitvertretung vorzeitig vom Feld, der Gevelsberger Mittelfeldspieler Hoppe sah seine zweite Gelbe Karte. Bei einem Freistoß soll ein Herdecker Gegenspieler keinen Platz gemacht haben. Dieser blockierte den Ball, indem er sich davor stellte. Hoppe schoss ihn daraufhin an. „Der Schiedsrichter hat das als eine unsportliche Aktion gewertet. Das war gerechtfertigt“, ordnete Wolfgang Hamann, der Sportliche Leiter der Gevelsberger ein.

FSV Gevelsberg II – TSG Herdecke 3:3 (1:2) FSV Gevelsberg II: Penzold – Hansen, Glaser (46. Menger), Kappel, Püls (88. Mola), Gawron, Schmidt, Kerkhof (52. Römer), Hoppe, Bunetta (58. Meiners), Sow (80. Allouch). Tore: 0:1 Menn (8.), Trawinksi (10.), 1:2 Püls (34.), 1:3 Amran (47.), 2:3 Püls (57.), 3:3 Meiners (77.). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Gevelsbergs Hoppe (unsportliches Verhalten, 65.).

Mit zwei Toren Rückstand und einem Mann weniger war seine Mannschaft in einer miesen Ausgangslage. „Doch mit dem Platzverweis ging ein Ruck durch die Mannschaft“, betonte Hamann. Deswegen sei für ihn Dennis Hoppe trotz der Gelb-Roten Karte auch der Mann des Spieles.

Sonderlob für laufstarken Püls

„Wir haben uns gefangen und aufgerappelt“, freute er sich. Erst sorgte Jannik Püls mit seinem Anschlusstreffer für neue Hoffnung. „Er ist nicht umsonst Spieler der ersten Mannschaft. Man hat gesehen, was für eine Qualität er hat. Was er abgespult hat auf der linken Seite, war der Wahnsinn“, schwärmte Hamann über den Aushilfsspieler aus der Bezirksliga-Mannschaft.

In der Schlussphase machte dann der eingewechselte Gevelsberger Maximilian Meiners den Ausgleichstreffer und sorgte für große Freude bei seiner Mannschaft. „Nach der Unterzahl noch einmal zurückzukommen war schon wirkliche toll“, stellte auch Gevelsbergs Hamann klar.

Dass die FSV-Reserve überhaupt einem Rückstand hinterherlaufen musste, lag an einem schwachen Start in die Partie gegen Herdecke. „Die ersten 30 Minuten waren katastrophal“, kritisierte Wolfgang Hamann seine Mannschaft deutlich. „Unser Innenverteidiger Marco Kappel war verzweifelt, wo seine Außenverteidiger gewesen sind“, bringt Hamann das Problem der Anfangsphase auf den Punkt. Nach zwangsbedingten personellen Umstellungen in der Defensive hätte hinten komplett die Ordnung gefehlt, meint der Sportliche Leiter.

Nach zehn Minuten schon 0:2 zurück

Das zeigte sich auch an zwei frühen Gegentoren, die die Gevelsberger sofort schlucken mussten. Nach nur acht gespielten Minuten war es das erste Mal so weit und Herdeckes Erik Mann nutzte die Gevelsberger Schwächephase zum 1:0. Nur zwei Minuten später zappelte das Tornetz von Gevelsberg II dann erneut, als Pascal Trawinski die Herdecker Führung auf 2:0 ausbaute. Wichtig war deshalb noch der Anschluss von Püls, der in der 34. Spielminute seinen ersten vom zwei Treffern erzielte.

Für Hamann waren die beiden Remis gegen Herdecke sowie und gegen den TuS Ennepetal II ein Schritt in die richtige Richtung. „Wir haben uns auf jeden Fall gefangen“, ist er sich sicher – und hofft, dass bald dann auch der erste Sieg in diesem Jahr herausspringen wird.

