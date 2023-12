Hoppe-Einstand beschert FSV II einen Punkt

Gevelsberg Fast hätte Spielertrainer Dennis Hoppe einen Premieren-Sieg eingefahren. Am Ende muss er mit seinem Team den späten Ausgleich hinnehmen

Zur Premiere von Dennis Hoppe als neuen Trainer des FSV Gevelsberg II hat seine Mannschaft ihm einen Punkt beschert. Gegen die TSG Herdecke spielte der Fußball-A-Ligist 2:2 (0:1).

„Wenigstens nicht verloren, das war mir schon sehr wichtig“, befand Hoppe zu seinem Einstand. Er löste nach dem Abschluss der Hinrunde den bisherigen Trainer Marvin Borberg ab und agiert wie gegen Herdecke nun als Spielertrainer. Dabei tat sich auch ein altbekanntes Problem wieder auf: „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten wir unsere Chancen genutzt, hätten wir auch gewinnen können“, meinte Hoppe. Die Bälle fanden vorne nicht in der Weise den Weg ins Tor, wie sich die FSV-Reserve das erhofft hätte.

So ging auch erst der Gegner in Führung, Erik Menn besorgte nach 19 Minuten das 1:0 für Herdecke. Daraufhin drehten Dmytro Martyshow nach einem Freistoß von Rasim Zhushi (53.) und Mamadou Sow (78.) die Partie für Gevelsberg II. Doch in der Nachspielzeit machte Luca Wiegand dem Debütsieg von Hoppe einen Strich durch die Rechnung und glich zum 2:2 aus (91.).

„Wir haben noch nicht viel verändert“, sagte Hoppe zu seinem ersten Spiel, bei dem er auf altbewährtes gesetzt hat. Insgesamt konnte er mit dem Auftritt seiner Truppe gut leben: „Die Einstellung hat gepasst und wir hatten das Spiel zwischenzeitlich gedreht. Aber im großen und ganzen war mehr drin“, fasste der neue Coach zusammen.

