Höhen und Tiefen im Basketball – die Schlaglichter 2020

EN-Südkreis Die EN Baskets Schwelm erreichen die Playoffs und dürfen sie doch nicht spielen, die TG Voerde muss den Abstieg verkraften.

Wie in allen Sportarten so wurde auch im Basketball das Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Wie blicken zurück auf eine Zeit voller Ungewissheit und auf Höhepunkte in positiver wie negativer Hinsicht.

Für den klassenhöchsten Vertreter des Südkreises, die EN Baskets Schwelm, kam der erste Sport-Lockdown zur Unzeit. Anfang März zwang das Team von Trainer Falk Möller noch den Nordmeister Itzehoe Eagles mit 81:73 in die Knie und kürte sich damit zum Vizemeister in der Nordstaffel der ProB. Gemeinsam mit dem Publikum in der Schwelm-Arena feierten die Spieler diesen Erfolg und den Einzug in die Playoffs.

Nur einer Woche später sollten die Playoffs mit einem Spiel gegen die Orange Academy aus Ulm starten, doch dann traf Corona Deutschland erstmals richtig hart. Die Zahlen stiegen und der Sport musste zunächst pausieren. "Ausschließlich mit dem Blick auf das Spiel ist die Entscheidung enttäuschend. Wir hatten beziehungsweise haben gerade einen guten Lauf", erklärte Coach Möller damals. Zugleich äußerte er Verständnis für die Maßnahme: "Gesundheit geht vor. Wir wollen keine italienischen Verhältnisse. Deswegen finde ich es auch gut, dass diese Maßnahme so getroffen worden ist."

TG Voerde steigt direkt wieder ab

Für einen anderen heimischen Vertreter, die TG Voerde, hätte der Lockdown hingegen gerne auch ein paar Wochen früher kommen können, denn für sie war der Abstieg kurz vor der Sportpause besiegelt. Eine 56:72-Niederlage beim SV Haspe II sorgte letztlich dafür, dass das Abenteuer Oberliga nach nur einer Saison wieder beendet war.

Eine Woche, nachdem zunächst eine Sportpause beschlossen wurde, fiel dann die Entscheidung, die Saison im Basketball komplett zu beenden. Erst fällten ProA und ProB diesen Entschluss, dann zog der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) nach. Anders als im Fußball, wo im Amateurbereich der Abstieg ausgesetzt wurde, wurden bei den Basketballern die offiziellen Tabellen als Abschlusstabellen geführt. Das bedeute für die Herren der SE Gevelsberg den zehnten Platz zum Abschluss der Bezirksliga 11, für die Damen Platz sechs in der Landesliga 4. Und während die Damen der TG Voerde knapp hinter SE Gevelsberg auf Platz sieben ins Ziel kamen, war für die Voerder Herren als Tabellenletzer in der Oberliga eine Rettung vom Tisch.

Voerdes Sportwart Martin Schrader zog rückblickend aber eine Bilanz, nach der der Abstieg folgerichtig war: "Damit wir die Klasse gehalten hätten, hätte es ein kleines Wunder geben müssen. Klar ist das bitter, aber wir haben uns das auch ein Stück weit selbst eingebrockt." Schrader erklärte: "Wir hätten in der ersten Saisonhälfte einfach besser punkten müssen. So sind wir zwar enttäuscht über den Abstieg, aber sind auch zuversichtlich, dass wir uns in den kommenden Jahren in der Landesliga neu aufstellen können."

Baskets haben nur ein Spiel vor Zuschauern

Über den Sommer hinweg kam bei vielen Vereinen die Hoffnung auf, gegen Ende des Jahres in eine reguläre Saison starten zu können, da die Coronazahlen lange stabil auf einem niedrigen Niveau blieben, doch pünktlich zum Beginn der neuen Spielzeit in der ProB gingen die Zahlen wieder hoch. Das führte zu Ärger bei den Verantwortlichen der Baskets, die Geld und Mühe in ein funktionierendes Hygienekonzept gesteckt hatten, es aber nur bei der allerersten Saisonpartie gegen SSV Lok Bernau zum Einsatz bringen durften. Bereits beim zweiten Heimspiel galt der Grundsatz: Zuschauer müssen leider draußen bleiben.

Immerhin durften die Baskets als Profiverein aber ihre Spiele absolvieren, im Amateurbereich wurde der Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschoben und auch jetzt ist noch unklar, ob und wie ein Start in 2021 möglich ist.

