Hochzeit beflügelt Tim Salzmann vom TuS Ennepetal II

Ennepetal. Auf und neben dem Platz läuft es für den Innenverteidiger rund. Deshalb gibt es beim 21-Jährigen keine Zweifel an der Ehe mit Freundin Alicia.

Besser hätten die vergangenen Wochen für Tim Salzmann wohl kaum laufen können: Der erst 21-Jährige gehört bei der Reserve des TuS Ennepetal nicht nur zu den absoluten Leistungsträgern, sondern erfuhr kürzlich auch das große private Glück: Der Hobby-Fußballer und seine langjährige Freundin Alicia Spelberg gaben sich nach langjähriger Beziehung das Ja-Wort.

Die aktuelle Spielzeit ist für Tim Salzmann bisher sehr gut verlaufen. Nicht nur seine Mannschaft, die Reserve vom TuS Ennepetal, legte einen guten Start in diese Spielzeit hin. Auch Salzmann selbst erwischte einen guten Saisonbeginn. Nach einer längeren Pause – er hat zuletzt eine Scheune in ein Eigenheim umgebaut – gelang ihm in diesem Jahr ein gelungenes Comeback.„Ich bin zum Glück durch die lange Unterbrechung nicht schlechter geworden. Ich bin ungefähr auf dem Niveau, das ich vor meiner Pause hatte“, sagt er zu seiner Rückkehr auf den Platz.

Das ist aber nicht das einzige, was ihn positiv stimmt. Auch darüber, dass er überhaupt wieder Zeit für sein Hobby hat, freut er sich sehr: „Mich entspannt es, wieder Fußball zu spielen. Das ist ein sehr guter Ausgleich nach der Arbeit“, sagt er. Zwar ist er als Innenverteidiger eigentlich eher in der Defensive unterwegs. In dieser Spielzeit zeigte er aber auch immer wieder seine Fähigkeiten im Offensivspiel. Vor allem seine Kopfballstärke bescherten ihm und seinen Mitspielern einige Freudenmomente. In den bisherigen fünf Partien traf Salzmann bereits drei Mal in das gegnerische Tor. Damit ist er hinter Top-Torjäger Moritz Müller der zweitbeste Torschütze seines Teams.

Müller und Salzmann harmonieren

Dass er sich in der eigenen Offensive bisher so erfolgreich präsentiert, hat Salzmann dabei hauptsächlich einem Mannschaftskameraden zu verdanken. Die Vorarbeit zu seinen drei Treffern leistete jeweils Moritz Müller, mit dem er zuvor schon jahrelang in der Ennepetaler Jugend zusammen gespielt hat. „Wir sind beide sehr eingespielt. Er weiß bei Standardsituationen immer, wo ich stehe“, sagt Salzmann.

Einen echten Lauf hat Salzmann aber nicht nur auf dem Platz entwickelt, sondern auch daneben darf sich der 21-Jährige glücklich schätzen. Vor kurzem erst hat der erst 21-jährige seine Freundin Alica Spelsberg, mit der er schon seit sechs Jahren zusammen ist, geheiratet.

Zwar war die Vermählung aufgrund seines noch jungen Alters ein großer Schritt. An der Entscheidung zweifelt er aber nicht: „Mich haben einige Leute gefragt, ob das nicht zu früh ist. Aber wir waren weit genug. Ich habe keine Minute an unserer Hochzeit gezweifelt, nur weil wir beide noch sehr jung sind. Wir sind schließlich schon lange ein Paar“, sagt er.

Missgeschick im Standesamt

Obwohl sich beide sehr sicher waren, verlief die Hochzeit dennoch nicht gänzlich reibungslos. Beim Standesamt kam es zu einem kleinen Missgeschick. Als Salzmann seiner Frau den Ring anstecken wollte, fiel ihm das Schmuckstück auf den Boden. Die kleine Panne nimmt er allerdings mit Humor: „Ich war sehr nervös, deshalb ist mir das passiert“, sagt er mit einem kleinen Lachen.

Während Salzmann vor einigen Wochen mit seiner jetzigen Ehefrau eine wichtige Entscheidung für die gemeinsame Zukunft getroffen hat, möchte er auch auf dem Fußballplatz einen weiteren Schritt gehen. „Ich habe vor, in Zukunft noch mehr Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen. Obwohl ich noch sehr jung bin, will ich in der Mannschaft als Führungsspieler vorangehen und meine Leistung bringen“, sagt der junge Innenverteidiger zu den Ambitionen, die er beim TuS Ennepetal II hat.

