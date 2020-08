Herbstmeeting und Kreismeisterschaften ohne Siegerehrung

Beim Herbst-Meeting in Hagen wird es auch in diesem Jahr wieder zur Sache gehen – allerdings mit größerem Abstand.

Ennepe-Süd/Hagen. Corona erschwert die Austragung des Herbstmeetings und der Kreismeisterschaften des Kreises Ennepe-Ruhr/Hagen im Hagener Ischelandstadion.

Die Leichtathletik im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen meldet sich aus der Corona-Pause zurück. Mit Unterstützung des Leichtathletikkreises richtet der TSV 1860 Hagen am 29. August und am 5. September sein sechstes Herbstmeeting im Hagener Ischelandstadion aus. Integriert sind die Kreismeisterschaften des Kreises Ennepe-Ruhr/Hagen.

Weniger Disziplinen als sonst

Die Pandemielage und die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung haben die Organisatoren vor große Herausforderungen gestellt. Das Herbstmeeting wurde zur Entzerrung auf zwei Wettkampftage aufgespalten und auf weniger Disziplinen beschränkt. Begegnungen von unterschiedlichen Wettkampfgruppen im Stadion soll es nicht geben. Auf die sonst obligatorischen Siegerehrungen wird diesmal komplett verzichtet.

„Unser Hygienekonzept wurde von den zuständigen Behörden geprüft und freigegeben“, sagt Dirk Zöllner, der für den Leichtathletikkreis die Organisation des Wettkampf steuert.

Die Wettkämpfe beginnen am 29. August um 11 Uhr. An diesem ersten Wettkampftag kommen vor allem die jüngeren Jahrgänge zum Zuge. Insgesamt ist der Wettkampf für die Altersklassen U 10 bis zur Offenen Klasse ausgeschrieben. Die letzten Wettkämpfe sollen um 17.15 Uhr beginnen. Der zweite Wettkampftag, 5. September, soll dann vor allem im Zeichen der älteren Jahrgänge stehen.