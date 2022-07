Hennen verlässt Schwelm und wechselt innerhalb der Liga

Rupert Hennen gegen Kölns Vincent Lamont Golson Jr. In der kommenden Saison wird Hennen für die Kölner auflaufen.

Schwelm. Der nächste Abgang bei den EN Baskets Schwelm ist fix – und ein herber Verlust. Aufbauspieler Rupert Hennen wechselt innerhalb der ProB.

Große Hoffnungen auf eine Weiterverpflichtung von Rupert Hennen hatten sich die Verantwortlichen des Basketball-ProB-Ligisten EN Baskets Schwelm nicht gemacht. Durch seine Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit weckte Hennen durchaus das Interesse höherklassiger Vereine, spielen wird er aber ab sofort weiterhin in der ProB. Hennen wird in der kommenden Spielzeit für die RheinStars Köln auflaufen, die zwar sportlich abgestiegen waren, aufgrund der Aufstockung der Liga aber weiterhin Gegner der Schwelmer bleiben.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Grund für den ligainternen Wechsel ist das Sportstudium, dass Hennen ab dem kommenden Semester an der Deutschen Sporthochschule in Köln aufnehmen wird. Schwelms Trainer Falk Möller hat dafür Verständnis, auch wenn er den Verlust des zweitbesten Vorlagengebers der Liga sportlich natürlich bedauert. „Rupert hat eine tolle Saison gespielt und war maßgeblich an unserem Erfolg beteiligt. Er hat früh gesagt, dass er neben Basketball sein Studium voranbringen möchte und dies möglichst an einer Präsenzuni. Das müssen wir natürlich akzeptieren und ich wünsche ihm viel Erfolg für die kommende Saison.“

Wiedersehen im November

Zu einem ersten Wiedersehen kommt es am 19. November, wenn die EN Baskets Schwelm zum Hinspiel in Köln antreten werden. Hennens Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte steigt am 21. Januar, wenn die dann neuformierten EN Baskets die RheinStars Köln zum Rückspiel empfangen.

Lesen Sie auch: Darum haben die EN Baskets Schwelm erst vier Spieler im Kader

Rupert Hennen wechselte 2021 nach Schwelm und legte in der vergangenen Saison in 23 Spielen in durchschnittlich 34.40 Minuten 16,5 Punkte und 6,9 Assists pro Spiel auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm