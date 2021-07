Heisler/Mantsch von RE Schwelm getrennt erfolgreich

Schwelm. Zusammen haben sie große Erfolge gefeiert,m sind als Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet. So klappt es auch getrennt.

Vor zwei Jahren noch nahmen die 16-jährige Britt Heisler und die 17-jährige Jule Mantsch nur an Jugendturnieren teil, im letzten Jahr 2020 kam der erste Versuch sich auf einem Damen D-Cup zu behaupten, es folgten die ersten Gehversuche auf Damen-C-Cup Turnieren. Hauptbestandteil waren aber weiterhin Jugendturniere. 2021 müssen Britt Heisler und Jule Mantsch zwar getrennte Wege gehen, aber beide spielen mittlerweile bei hochklassigen Damenturnieren.

Gute Platzierungen, viele Leistungspunkte

Britt Mantsch erreicht mit Partnerin Annika Berndt einen starken Platz neun im mit deutscher Elite besetztem Turnier in Stuttgart. Internationalen Spitzenspielerinnen wie Laura Ludwig/Margarete Kozuch oder Julia Sude/Karla Borger waren am Start. Mit dieser Platzierung klettert Mantsch um weitere Plätze in der deutschen Rangliste. Für die Schwelmerin bleibt die U18-Europameisterschaften in Kroatien das nächste Ziel.­

Nicht ganz so gut besetzt, aber immer noch mit hohem Niveau ausgestattet war das Turnier in Essen, wo Britt Heisler mit Partnerin Svenja Mumm Platz 15 erzielte. „So machen sich beide mehr und mehr einen Namen in der Szene“, freut sich Gereon Duwe, Abteilungsleiter RE Schwelm. Zwei Siegen und zwei knappe Niederlagen standen am Ende des Tages zu Buche.

Nur einen Tag später erzielten Heisler/Mumm in Köln einen überraschend guten vierten Platz. „Bronze“ oder gar das Finale wären mit etwas mehr Glück sogar möglich gewesen. Doch am Ende fehlte die nötig Kraft für eine noch größere Überraschung. Und auch Britt Heisler sammelte dank dieser Erfolge zusammen mit Svenja Mumm weitere Punkte für die Damenwertung in Nordrhein-Westfalen sowie zusätzliche zwei DVV-Zähler.

