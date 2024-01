Heimspieltag: Frauen und HSG II wollen ihren Beitrag leisten

Gevelsberg Samstag ist viel los in der Gevelsberger Halle West: Erst wollen die Frauen Wiedergutmachung, dann die Reserve einen Favoriten ärgern

Die Gevelsberger Handballfans dürfen sich am Samstag auf einen kompletten Heimspieltag in der Halle West freuen. Bevor die Verbandsligahandballer der HSG auflaufen, eröffnen zunächst die Gevelsberger Frauen. Zum Rückrundenauftakt in der Landesliga empfangen sie um 15.30 Uhr den Tabellennachbarn TuS Ferndorf. Beide Teams stehen nach der ersten Saisonhälfte bei 17:5 Zählern, das direkte Duell entschieden die Ferndorferinnen am ersten Spieltag mit 21:16 deutlich für sich.

Daran erinnert sich auch HSG-Coach Thorsten Stephan noch bestens. „Wir haben etwas gutzumachen und möchten unseren Heimnimbus wahren.“ In der Halle West entschieden sie bislang alle fünf Partien in der laufenden Spielzeit für sich. Beim ersten Aufeinandertreffen ließen die Gevelsbergerinnen dagegen einiges vermissen, was sie im zweiten Anlauf deutlich besser machen möchten. „Wir müssen kompakter stehen, viel weniger Fehler im Ballvortrag und im aufgebauten Angriff machen“, fordert Stephan. „Dann haben wir die Chance, zuhause für ein anderes Ergebnis zu sorgen als in Ferndorf.“

HSG-Reserve gegen Volmetal klarer Außenseiter

Im Anschluss an diese Partie empfängt die männliche Zweitvertretung der HSG in der Landesliga um 17.15 Uhr den TuS Volmetal II. Gegen den Tabellendritten, der seine letzten acht Partien allesamt gewonnen hat, gehen die Gastgeber als klarer Außenseiter ins Spiel. Mut macht die positive Heimbilanz des Tabellenzehnten aus Gevelsberg mit sieben Zählern aus sechs Begegnungen. „Volmetal zählt ganz klar zu den besten Teams der Liga“, sagt Trainer Marco Luciano über den erfahrenen und individuell stark besetzten Gegner.

Sechs Wochen nach dem letzten eigenen Spiel heißt es für die HSG möglichst schnell in Fahrt zu kommen und mit einer körperlichen 6:0-Deckung dagegenzuhalten, um Volmetal nicht schon früh enteilen zu lassen. „Wir sind der klare Außenseiter, freuen uns aber sehr auf diese Partie und möchten unser Bestes geben, um für einen positiven Heimspieltag zu sorgen und den Favoriten zu ärgern.“

