Heimpremiere gegen Favorit aus Herdecke

Gevelsberg. Neuland Handball-Landesliga – und die Gevelsberger HSG-Reserve will in der Heimpremiere am Samstag die Niederlagen-Erfahrung wieder wett machen.

Nach der Auftaktniederlage in Witten kämpft die Gevelsberger HSG-Reserve um Trainer Marco Luciano als Neuling der Handball-Landesliga um die ersten Punkte in der neuen Liga. Dafür bedarf es im Vergleich zur Vorwoche ein deutlich weniger fehleranfälliges Offensivspiel sowie mehr Konstanz über die 60 Minuten, wenn am Samstag um 15.45 Uhr die Partie gegen die favorisierte HSG Herdecke-Ende angepfiffen wird. „Eine schwache Phase wie in Witten dürfen wir uns am Samstag nicht erlauben.“, weiß Luciano, der sich gleichzeitig kämpferisch gibt. „Genau für diese Spiele und Herausforderungen haben wir ein Jahr lang gearbeitet.“ Im Training unter der Woche zeigten seine Spieler bereits eine gute Reaktion auf die ungewohnte Niederlage, nachdem es in der Vorsaison 19 Siege aus 19 Spielen gab.

Paukstadt neuer Trainer der Gäste

Gerade in eigener Halle präsentierten sich die Gevelsberger in der Meister- und Aufstiegs-Saison als eine Macht. Mit den Herdeckern wartet gleich zum Auftakt eine sehr hohe Hürde. Die Gäste starteten mit einem Erfolg über die Drittvertretung des VfL Eintracht Hagen in die Saison. Das Grundgerüst der Mannschaft besteht aus der sehr starken ehemaligen A-Jugend des Vereins, die sinnvoll ergänzt wurde. Zwischen den Pfosten haben sie mit Dominik Formella einen der besten Keeper der Liga. Mit „Kalla“ Paukstadt sitzt seit diesem Sommer zudem ein neuer erfahrener Mann auf der Bank.