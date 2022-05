Haßlinghauserin Lilli Dicke wird zur Meistermacherin

Sprockhövel. Nerven wie Drahtseile muss diese Lilli Dicke haben. In den entscheidenden Momenten der Finalspiele liefert das Rollhockey-Ass ab!

Mit den Frauen des RSC Cronenberg hat die Haßlinghauser Rollhockeyspielerin Lilli Dicke am Sonntag die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Rückspiel der Playoff-Finalrunde gewann sie mit ihrer Mannschaft, den „Dörper Cats“, mit 6:5 nach Verlängerung beim SC Bison Calenberg. Für die Cats ist es der erste Titel seit 2011.

Das hochklassige zweite Finalspiel in Calenberg stand zwei Minuten vor Ende der Verlängerung Unentschieden. Zuvor hatten sich die Dörper Cats nach einem 3:1-Pausenrückstand mit einer Leistungssteigerung ins Spiel zurückgekämpft. Dann gab es Strafstoß für Cronenberg gab. Lilli Dicke trat an, behielt die Nerven und traf – wenige Sekunden später kannte der Jubel keine Grenzen mehr. In der regulären Spielzeit hatte die 18-jährige Nationalspielerin bereits den zwischenzeitlichen 4:3-Führungstreffer für die Gäste erzielt.

Auch im Hinspiel nervenstark

Im Hinspiel am Freitagabend fiel die Entscheidung sogar erst im Penaltyschießen. Zunächst brachte Dicke ihre Mannschaft mit dem 1:1 wieder ins Spiel zurück, auch im Penaltyschießen verwandelte sie ihren Strafstoß nervenstark. Endstand war auch hier 6:5 für Cronenberg. Mitte Mai treffen beide Mannschaften erneut aufeinander – dann findet das Finale im Pokal statt.

