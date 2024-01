Harter Auftakt für Voerde: Das macht der Turngemeinde Mut

Voerdes Trainer Kai Hennig will mit seinem Team gut in das neue Jahr starten.

Ennepetal Gleich im ersten Spiel des Jahres erwartet den Handball-Verbandsligisten eine besonders schwere Aufgabe auf fremden Parkett.

Viel schwieriger könnte das Handballjahr für den Verbandsliga-Achten TG Voerde kaum starten. Während die beiden erstplatzierten Teams aus Hemer und Gevelsberg im direkten Duell um die Verbandsligaspitze kämpfen, treten die Voerder am Samstag um 19 Uhr beim heimstarken Tabellendritten TuS Ferndorf II an. Der TuS entschied alle seine fünf Partien in eigener Halle für sich, fügte dabei auch den Gevelsbergern ihre einzige Saisonniederlage zu.

Dass die TGV nach einigen Schwierigkeiten zum Saisonstart wieder den Topteams der Liga gefährlich werden kann, bewies das Team von Trainer Kai Henning am letzten Spieltag vor der Winterpause. Der klare Heimsieg gegen den HC TuRa Bergkamen hat den Spielern neues Selbstvertrauen gegeben, mit dem sie möglichst am Samstag in Ferndorf bestehen möchten. „Dieser Sieg hat uns allen gutgetan“, bestätigt Rückraumspieler Danyon Jähnichen.

Henning hält viel von Linkshänder Jähnichen

Der 27-Jährige kam im vergangenen Sommer zur TGV und erlebte bislang wie die komplette Mannschaft eine Saison mit Höhen und Tiefen. Durch zwei Erfolge in den vergangenen drei Partien verschafften sich die Voerder nach einigen bitteren Niederlagen Luft auf die Abstiegsränge, Jähnichen selbst konnte sein volles Potenzial aufgrund einiger gesundheitlicher Rückschläge bislang nicht über einen längeren Zeitraum abrufen.

Trainer Kai Henning hält trotzdem große Stücke auf seinen Linkshänder, der dem Voerder Spiel neue Möglichkeiten gibt. „Danyon wurde ein paar Mal zurückgeworfen, hat aber sowohl im Angriff als auch im Innenblock schon gezeigt, wie wichtig er für uns ist“, blickt der Coach der TGV auf das erste gemeinsame Jahr in Voerde zurück. „Ich kenne ihn noch aus der Zeit in Volmetal. Im letzten Spiel gegen Bergkamen hat er hervorragend gespielt und wird auch künftig ein wichtiger Baustein sein. Dazu passt er menschlich top zu uns.“

Wechsel sollen kein Thema sein in Voerde

Jähnichen fühlt sich trotz des sportlich nicht einfachen Starts bei der TGV bestens aufgehoben. „Das gute Gefühl, welches mir die Mannschaft schon beim ersten Probetraining gegeben hat, hat sich bis heute bestätigt.“ Für den weiteren Saisonverlauf hofft er auf weniger Verletzungssorgen und ein Voerder Team in Bestbesetzung. „Ich bin sicher, dass wir dann allen Mannschaften gefährlich werden können.“

Zunächst wartet die Aufgabe in Ferndorf, bei der die TGV als klarer Außenseiter ins Rennen geht. Das waren sie jedoch auch gegen Bergkamen, wie Henning zu Bedenken gibt. „Wir haben nichts zu verlieren. Natürlich hat Ferndorf enorm viel individuelle Qualität, aber wir fahren dorthin, um das Spiel möglichst lange offen zu halten und möglichst etwas mitzunehmen.“ Die angespannte personelle Situation und die Wechselthemen rund um einige Spieler sollen keine Auswirkung auf die Leistung des Teams haben. „Wir sind fokussiert, werden das gemeinsam bis zum Ende der Saison durchziehen und möchten am Samstag in Ferndorf damit anfangen.“

