Harte Aufgaben für die Silschede-Frauen: Der Mut bleibt

Gevelsberg. Die Zeichen stehen auf Abstieg bei den Bezirksliga-Fußballerinnen des FC SW Silschede. Der jüngste Sieg und die Einstellung des Teams machen Mut.

Nach einer kurzen Pause stehen die Frauen des FC SW Silschede vor harten Aufgaben in der Fußball-Bezirksliga, in der sie sich halten wollen. Am Sonntag geht es zum Tabellenvierten, dem VfL Senden. Dort will die Mannschaft an die Leistungen anknüpfen, die zuletzt Punkte brachten. Mut macht zudem der 1:0-Sieg im Testspiel gegen den ASC Leone am vergangenen Wochenende.

Der Kampfgeist war entscheidend. Und dass Silschede kicken kann, davon ist das Trainerteam ohnehin überzeugt. „Der Wille ist da und wir können fußballerisch auch gegen starke Teams mithalten. Die Punkte aus den vergangenen Spielen haben uns motiviert“, sagt Ali Salame überzeugt. Er kennt die Mannschaft nun schon seit eineinhalb Jahren. „Ich habe die Spiele der Mannschaft seitdem verfolgt, egal ob zuhause oder auswärts. Ich hatte in der Zeit einmal Steffi Muthke vertreten, vergangene Saison gegen Fichte Hagen. Und im November bin ich dann vom größten Fan zum Trainer geworden“, erzählt er von seinem Werdegang.

Schwierige Mission Klassenerhalt

Die Mission Klassenerhalt ist jedoch weiterhin ein schwierig zu meisterndes Ziel. Die Gevelsbergerinnen stehen momentan punktgleich mit dem Wambeler SV auf den beiden Abstiegsplätzen (je 7 Punkte), drei Punkte mehr haben die SF Westfalia Hagen, die aber auch ein Spiel mehr absolviert haben. Und auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz wird das Rennen hinauslaufen. „Wir müssen trotzdem nicht auf die anderen Teams schauen, wir haben es noch selbst in der Hand. Das wollen wir nun gegen Senden zeigen“, betont Ali Salame.

