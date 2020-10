Am kommenden Wochenende geht es auch im westfälischen Handball wieder um Punkte, nachdem die Ligen am Niederrhein bereits losgelegt haben. Zum Auftakt empfängt Riemke am Tag der Deutschen Einheit am Samstag die SGSH Dragons II (19.15 Uhr).

Anders als bisher gibt es in dieser Saison drei statt wie gewohnt zwei Verbandsliga-Staffeln. Die Bochumer finden sich in Staffel drei wieder, mit vielen alten aber auch neuen Gesichtern. Alle Trainer, alle Wechsel: die große Übersicht. Zudem haben wir alle Klubs nach den Zielen und den Favoriten gefragt.

Geht es nach den Trainern, ist die HSG Gevelsberg-Silschede erster Anwärter auf den Aufstieg – am Samstag (18 Uhr, Westringhalle) ist die HSG der Auftaktgegner des HC Westfalia Herne. Auch die TG RE Schwelm zählt zu den Mitfavoriten.

SV Teutonia Riemke

Trainer: Daniel Krüger & Jonathan Geukes

Zugänge: Ranga Boddenberg (HC Wölfe Nordrhein), Andreas Driesel, Markus Friemel (beide ETG Recklinghausen), Sebastian Rinus (OSC Dortmund), Linus Kruse (Wittener TV), Fabian Zindel (FC Schalke 04), Yannick Rintjema (eigene Jugend)

Abgänge: Sven Erzfeld (Karriereende), Alexander Czerkawski (HSV Herbede), Lukas Schörmann (Ziel unbekannt)

Saisonziel: Schneller Klassenerhalt auf einem Mittelfeldplatz

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede

TG RE Schwelm

Trainer: Henning Becker

Zugänge: Björn Rauhaus & Finn Steinbach (HSG Gevelsberg-Silschede), Stephan Prüfer (ASC 09 Dortmund), Tom Schoch (TV Kronenberg), Christian Arndt (nach langer Verletzungspause zurück)

Abgänge: Marco Fritsche („Standby“), Jonas Fähmel (Karriedeende), Bastian Möller, Jan Monsens, Marty Monsens (alle 2. Mannschaft)

Saisonziel: Guter Start und gesichertes Mittelfeld

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede

HSG Gevelsberg- Silschede

Trainer: Sasha Simec

Zugänge: Domagoj Golec (Unitas Haan), Simon Skupin (SG Menden Sauerland II), Max Bergener (VfL Eintracht Hagen II)

Abgänge: Björn Rauhaus (TG RE Schwelm)

Saisonziel: Verbessern zu letzter Saison, also Top-Drei

Meisterschaftsfavorit: Die konstanteste Mannschaft mit den wenigsten Ausfällen

OSC Dortmund

Trainer: Thorsten Stoschek

Zugänge: Dominik & Joshua Krechel (SG Menden Sauerland), Dan Stoschek (nach Auslandsaufenthalt)

Abgänge: Sebastian Rinus (SV Teutonia Riemke), Kai Ferber (TuS Volmetal), Oliver Niederquell (PSV Recklinghausen), Julian Stumpf (ATV Dorstfeld)

Saisonziel: Nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede, TG RE Schwelm

HVE Villigst-Ergste

Trainer: Tobias Genau

Zugänge: Lars Schiereck (nach langer Verletzungspause zurück), Matthias Hermenau (2. Mannschaft/Jugend)

Abgänge: Jan Speckmann (Bayer Dormagen II), Nilas Parest (Soester TV)

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede, TG RE Schwelm

TuS Westfalia Hombruch

Trainer: Marc Lauritsch

Zugänge: Laurenz Blesch (Bundesliga A-Jugend VfL Eintracht Hagen)

Abgänge: Marcel Schatten („Standby“)

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld, möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede, TG RE Schwelm

RSVE Siegen

Trainer: Caslav Dincic

Zugänge: Leon Giesler (TuS Ferndorf II), Finn Wilden (A-Jugend TuS Ferndorf)

Abgänge: Jonas Heinrich (Ziel unbekannt)

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavorit: Keine Angabe

TuS Hattingen

Zugänge: Philipp Dobrodt (FC Schalke 04), Bastian Brill (zuletzt Pause, davor TUSEM Essen Jugend), Jonas Jäger & Matthias Sinnemann (nach Auslandsaufenthalt), Jakob Jäger (nach Verletzung)

Abgänge: Sven Schmitz (2. Mannschaft)

Saisonziel: Im oberen Drittel etablieren

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede, TG RE Schwelm

Wo steht Hattingen mit neuem Trainer?

ATV Dorstfeld

Trainer: Moritz Fuß

Zugänge: Julian Stumpf (OSC Dortmund), Maxim Steinbeck (zum Studium hergezogen), Markus Goracy (zuletzt pausiert, davor OSC Dortmund)

Abgänge: Michael Hermann (2. Mannschaft), Fabian Schumann (TV Mengede), Simon Seifert (Ziel unbekannt)

Saisonziel: Möglichst frühzeitig gesicherter Klassenerhalt

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede, TuS Westfalia Hombruch

HSG Hohenlimburg

Trainer: Ivo Maly

Zugänge: Torben Rieke (VfL Eintracht Hagen II), Veit Grunenberg (Bundesliga A-Jugend VfL Eintracht Hagen)

Abgänge: Keine

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede

HC Westfalia Herne

Trainer: Stephan Krebietke

Zugänge: Julian Ihnen (FC Schalke 04), Tim Krause (VfL Gladbeck)

Abgänge: Oskar Kostuj (FC Schalke 04), Daniel Ollesch (2. Mannschaft)

Saisonziel: Klassenerhalt, gerne im gesicherten Mittelfeld

Meisterschaftsfavorit: HSG Gevelsberg-Silschede

Herne ist heiß auf den Start:

SGSH Dragons II

Trainer: Mark Dragunski

Zugänge: Finn Schnepper, Pius Hablowetz, Nico Jannack, Noah Pfaffenbach, Lukas Kellotat, Max Kahler (eigene Jugend), Arvid Dragunski & Christoph Börner (ergänzend aus A-Jugend)

Abgänge: Malte Müller (TV Bergneustadt), Jan Micus (TV Cronenberg), Luca Jannack (SG Menden Sauerland), Raphael Krause (TuS Lindscheid-Heedfeld)

Saisonziel: Keine Angabe

Meisterschaftsfavorit: Keine Angabe

