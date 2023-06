Handball-Landesliga: So starten HSG II und RE Schwelm

Schwelm/Gevelsberg. 14 Teams, klangvolle Namen und interessante Lokalduelle: Der Spielplan der Handball-Landesliga 4 ist raus und hat so einige Höhepunkte zu bieten.

In der kommenden Saison wird die RE Schwelm in der Gruppe 4 der Handball-Landesliga an den Start gehen – und dabei als Absteiger aus der Verbandsliga auf einige namhafte Gegner und sportliche Herausforderungen treffen wird. In der heißen Phase der Saison kommt es zudem zu einem Lokalduell.

Insgesamt beträgt die Staffelstärke in der kommenden Saison erstmals nach der Corona-Pandemie wieder Normalmaß, 14 Vereine stellen in der neuen Saison wieder einen Landesligisten in der Gruppe 4. Dazu gehören neben der Roten Erde auch die drei weiteren Verbandsliga-Absteiger Teutonia Riemke, TV Olpe und Westfalia Halingen. Aus der Bezirksliga kommt der TuS Volmetal II ebenso wie der TV Lössel neu hinzu. Die weiteren Teams kommen vom VfS Warstein, HSV Herbede, HSG Hohenlimburg, VfL Eintracht Hagen III, SG Menden Sauerland Wölfe II sowie von der HSG Gevelsberg/Silschede II. Auch die HSG Herdecke/Ende spielt in der neuen Saison trotz der Meisterschaft in der jüngst beendeten Saison weiter in der Landesliga, da die Herdecker in der Relegation der SG Ruhrtal unterlegen waren.

Schwelm und Gevelsberg II beginnen jeweils auswärts

Für die RE Schwelm beginnt die Saison mit einem Auswärtsspiel bei der Drittvertretung des VfL Eintracht Hagen, die der HSG Gevelsberg/Silschede II muss am letzten August-Wochenende zum Aufsteiger Lössel. Am drittletzten Spieltag der Hinrunde und am drittletzten Spieltag der Rückserie kommt es zum Derby zwischen der HSG II und Schwelm. Das Hinspiel Anfang Dezember findet in Gevelsberg statt, das Rückspiel Anfang Mai in Schwelm.

Hier geht es zum kompletten Spielplan von RE Schwelm und HSG Gevelsberg/Silschede II.

