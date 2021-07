Hammer-Auftakt für Ennepetal und Sprockhövel

Ennepetal. So soll die Saison 2021/2022 der Fußball-Oberliga am 29. August beginnen.

Das ist ein Hammer-Auftakt für die beiden Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel. Der gerade veröffentlichte Spielplan für die am 29. August beginnenden Spielzeit offenbart attraktive wie auch schwere Gegner zum Heim-Auftakt und fürs zweite Heimspiel. Demnach empfangen die Klutertstädter um Trainer Alexander Thamm den ambitionierten SV Westfalia Rhynern. Am dritten Spieltag kommt der ASC Dortmund ins Bremenstadion – dazwischen geht es zum Holzwickeder SC. Attraktiv, schwer und machbar – vor allem aber interessant, um viele Fans zu locken.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Derby im Baumhof am 7. November

Knaller über Knaller auch für Sprockhövel. Die Balaika-Schützlinge empfangen zunächst Preußen Münster, dann geht es zum SC Paderborn II und am dritten Spieltag gibt sich der RSC Meinerzhagen im Baumhof die Ehre. Die TSG-Kicker dürfen sich über eine mangelnde Attraktivität zum Saisonstart nicht beschweren.

Das direkte Aufeinandertreffen, das Derby geht am 11. Spieltag in Szene – am 7. November ab 14.30 Uhr im Baumhof. Möglich aber, dass die Begegnung von der TSG Sprockhövel gegen den TuS Ennepetal auch auf den Freitagabend verlegt wird. So war es jedenfalls beim letzten Mal.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm