Hängende Schultern beim VfB Schwelm

Die entscheidende Situation: Kierspe beim 1:0 in letzter Sekunde in Schwelm.

Schwelm. In Der Schlusssekunde muss die Rumpftruppe vom Brunnen eine 0:1-Niederlage gegen den Tabellenführer hinnehmen. So ist die Stimmung im Team.

Das ist bitter, nein mehr als bitter: Mit dem letzten Aufgebot hielt der Underdog VfB Schwelm gegen Ligaprimus Kiersper SC 93 Minuten lang ein 0:0, das den ersten Punktverlust der Sauerländer in der Saison bedeutet hätte. Hätte, denn dann kam der haushohe Favorit doch noch zu seinem glücklichen Siegtreffer. Die 120 Zuschauer am Brunnen waren sich einig: „Das hat unsere Mannschaft nicht verdient.“

Ein Blick auf die Bank zeigte den Unterschied: Auf Kiersper Seite war sie mit sieben, auf Schwelmer mit gerade einmal drei Akteuren bestückt, darunter mit Lars Bartschein Torwart, mit Marco Brausen ein angeschlagener Spieler und mit Ole Reimers eine „Leihgabe“ aus der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga C. Im Prinzip also miserable Voraussetzungen für die Schwelmer, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten.

Besseres Team in der ersten Halbzeit

Doch genau das gelang der tapfer kämpfenden Schwelmer Elf über fast die komplette Spielzeit. Dass es am Ende nicht zu einem Punkt reichte, war wieder einmal einem dummen Foul geschuldet. Der daraus resultierende Freistoß führte in der allerletzten Sekunde des Spiels zum Kiersper Treffer. Noch bevor der Ball aus dem Tor geholt war, hatte Schiedsrichter Marc Schüler abgepfiffen.

Und Trainer Markus Dönninghaus konstatierte: „Es tut mir wahnsinnig leid für die Jungs, und es ist extra ärgerlich, weil sie mit einer unfassbaren Leidenschaft gespielt haben.“

In den ersten 30 Minuten der Partie waren die Kreisstädter sogar das bessere Team, bestimmten das Geschehen. Und Rico Hein hatte die große Chance zur Führung, als er nach einen schönen Kombination allein auf Kierspes Schlussmann Kalpakis zulief, der aber seinen Schuss aufs lange Eck abwehren konnte.

Nach der ersten halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel, übernahmen nun das Kommando und wurden ihrer klaren Favoritenrolle dann auch gerecht. Markus Dönninghaus stellte in der Halbzeit von 4-2-3-1 auf 4-5-1 um, damit seine Mannschaft kompakter stehen würde. Die Systemumstellung schien in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel auch zu fruchten, die Schwelmer wehrten sich, wurden durch die Spielerwechsel aber geschwächt. Zunächst musste Emir Yigit verletzt vom Platz, dann Yoka van Ceciguy, für den Ole Reimers kam, aber schon nach einer Viertelstunde verletzt für den etatmäßigen Torwart Lars Bartsch das Feld räumte.

„Mit jedem Wechsel sind wir schwächer geworden“, stellte Dönninghaus fest. Torben Jörges hätte einer der Helden des Tages werden können. Er parierte in der 75. Minute einen Handelfmeter. Und zehn Minuten später hatte Michael Hong-Gonzales mit einem Kopfball die große Chance zum möglichen Siegtreffer. Der Mittelfeldstratege des VfB vergab seine Gelegenheit jedoch knapp.

Weitere Personalsorgen

Als alles mit der Punkteteilung gerechnet hatte, kam die letzte Spielsituation: Schwelm leistet sich ein Foul an der Auslinie im Halbfeld. Dönninghaus schimpfte: „So ein unfassbar dummes Foul.“ Und der fällige Freistoß landete am langen Pfosten, sprang im Gewühl Elias Kath an den Fuß und von dort über die Torlinie. Anschließend verzichtete der Schiedsrichter darauf, die Partie erneut anzupfeifen und die Schwelmer Spieler lagen verzweifelt auf dem Boden.

Jetzt bangt der VfB-Coach um Leon-Lucas Müller und Emir Yigit, die angeschlagen aus der Partie gegangen sind. „Wenn die auch noch ausfallen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir nach Hüingsen fahren sollen“, so Dönninghaus. Immerhin macht ihm die Art und Weise, wie seine Rumpftruppe aufgetreten ist, Hoffnungen für die Zukunft.

