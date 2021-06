Grün-Weiß Ennepetal mit Angebot für Neueinsteiger

Ennepetal. So sieht das Angebot für den Tennis-Nachwuchs des TC GW Ennepetal aus.

Seit der Corona-Pandemie gehört der Tennis-Sport in Deutschland wieder zu den beliebteren Sportarten. Diesen Trend hat auch der TC Grün-Weiß Ennepetal erkannt, der pünktlich zur Sommer-Saison mit einem Angebot für Nachwuchs-Spieler an den Start geht.

Um den Einstieg in den Tennissport so einfach wie möglich zu gestalten, hat sich der Verein aus Ennepetal etwas ganz besonderes ausgedacht: Alle Neueinsteiger bekommen bei Unterschrift des Mitgliedsantrages beim TC Grün-Weiß einen neuen Tennisschläger, ein Jahr kostenfreie Mitgliedschaft, Tennisbälle und zwei Trainerstunden in einer Gruppe geschenkt.

Schnuppern darf jeder

Sportwart Adrian Woityna betont: „Schnuppern darf in unserem Verein jeder. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und über jeden, der sich unseren Sport mal genauer anschauen möchte. Mit unserem Angebot denken wir, haben wir da ganz gute Voraussetzungen für einen Einstieg geschaffen.“

Das Engagement des TC Grün-Weiß in den vergangenen Jahren macht sich langsam bezahlt: In der kommenden Saison stellt der Verein eine U8-Mannschaft, in der auch die kleine Hannah spielt. „Wir hoffen darauf, dass unsere Saison beginnen darf, die Kinder und Jugendlichen vom Helkenberg sind schon auf ihre Mannschaftsspiele vorbereitet“, so Sandra Kartmann, Jugendwartin des Ennepetaler Vereins.

