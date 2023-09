„Grottenschlecht“: Drei A-Liga-Partien auf einen Blick

Schwelm. Gevelsberg II wird böse überrascht, Sprockhövel II lässt erneut Punkte liegen und Hasslinghausen gibt Führung aus der Hand – der A-Liga-Überblick

An diesem Wochenende gab es Tore satt in der Fußball-Kreisliga A2. Drei Spiele des vierten Spieltags auf einen Blick.

Die TSG Sprockhövel II hat zum zweiten Mal im vierten Spiel Punkte liegen gelassen. Gegen den SC Wengern spielte der Meisterschaftsfavorit überraschend nur 3:3 (1:2), schnappt sich damit aber erstmals diese Saison die Tabellenführung. „Wir müssen uns spielerisch noch steigern“, weiß auch Sprockhövels Trainer Christian Kalina. Trotzdem sei das Remis gegen Wengern kein Weltuntergang.

Für die Gäste schoss Bindar Aslan einen Hattrick. Til Hasenbein doppelt und Kjell Friedenberg schossen die Sprockhöveler Treffer und holten den zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand noch auf. Zudem gab es in der Schlussphase drei Platzverweise. Zwei gegen die Wengeraner Kevin Kinach und Kadir Yilmaz, beide sahen die Gelb-Rote Karte. Auf der anderen Seite sah bei der TSG Sprockhövel II Fynn Tackenberg wegen einer Notbremse noch die glatt Rote Karte.

Schwacher FSV II wird bestraft

Der FSV Gevelsberg II wurde von der SpVg.Breckerfeld II überrascht. Die Mannschaft von Marvin Borberg verlor gegen den Aufsteiger mit 4:3 (2:0). Die dezimierten Gevelsberger kamen nicht gut in die Partie und fanden vor allem in der ersten Hälfte so gut wie nicht statt. „Breckerfeld hat absolut verdient gewonnen. Wir waren grottenschlecht und unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt“, so FSV-Coach Marvin Borberg.

Zwar kam sein Team nach dem 0:2-Pausenstand besser aus der Kabine und erkämpfte sich den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich (63.), doch Breckerfelds Marco Reibert schlug den Ball kurz vor Schluss von der Mittellinie ins Tor (87.). Er traf bereits zum 3:2, die übrigen Tore für die SpVg. erzielten Levin Schulz und Justin Mickenhagen-Cox. Für den FSV trafen Mamadou Sow, Noah Ruß per Eigentor und Christian Menger.

Die TSG Herdecke konnte sich nach einer Aufholjagd einen wichtigen Punkt gegen den TuS Hasslinghausen ergattern. Beide Mannschaften trennten sich am Ende mit 3:3 (1:1). Hasslinghausen erarbeitete sich 20 Minuten vor Schluss eine 3:1-Führung, nachdem Stürmer Eric Grönloh innerhalb von einer Minute zweimal direkt hintereinander traf (71.), doch konnte schließlich nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. Den übrigen Treffer für die Hasslinghausener erzielte Torben Krämer, für die Kicker der TSG Herdecke waren Pascal Trawinski, Til Hufer und Tom-Luca Wyludda vor dem gegnerischen Tor erfolgreich.

