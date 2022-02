Goerke-Debüt missglückt: Vogelsang verliert gegen Lobeck

Sprockhövel. Nach dem Möske-Aus schauten viele gespannt auf die Reaktion des FC Gevelsberg-Vogelsang. Die Pleite nimmt der neue Trainer auf seine Kappe.

Für Maximilian Goerke hätte das erste Spiel als neuer Trainer des FC Gevelsberg-Vogelsang kaum lehrreicher sein können. Gegen den TuS Hasslinghausen verloren die abstiegsbedrohten Vogelsanger mit 3:2 (2:1) – eine Pleite, die Neu-Trainer Goerke anschließend auf seine Kappe nahm.

Denn die Partie am Landringhauser Weg ging alles andere als gut für die Goerke-Elf los. Nach 23 Minuten hatte Haßlinghausens Torjäger Malte Lobeck bereits zwei Mal zum Jubeln abgedreht. „Wenn man mir im Nachhinein jetzt beide Szenen zeigen würde, könnte ich nicht sagen, was das 1:0 und was das 2:0 war“, sagt Goerke. Beides Mal schaltete der TuS schnell um und bediente den Torjäger Lobeck, der sich solche Einladungen nur selten ausschlägt. „Das lag ganz klar an meiner taktischen Ausrichtung“, so Goerke.

Kaan Kursun hat Gegentor vorhergesagt

Der Vogelsanger Trainer ließ mit Dreierkette spielen – ein Experiment, welches gründlich in die Hose ging. Nach der Umstellung kam seine Elf besser in die Begegnung und konnte nach einer Standardsituation den Anschluss herstellen (36.). „Das ist besonders ärgerlich, weil wir wussten, wie stark sie bei Standards sind“, ärgerte sich Haßlinghausens Trainer Kaan Kursun.

Doch Kursun konnte sich auf Lobeck verlassen, der zehn Minuten vor dem Ende wieder per Konter für die Entscheidung sorgte. Da änderte auch der Treffer von Vogelsangs Harun Babayigit fünf Minuten vor Spielschluss nichts mehr.

