Glen Burns steht bei Pleite der EN Baskets Schwelm im Fokus

Schwelm/Iserlohn. Bei 82:89-Niederlage gegen die Iserlohn Kangaroos soll er seinem Gegenspieler eine Ohrfeige verpasst haben. Der US-Amerikaner bestreitet das.

Die EN Baksets Schwelm kommen in der 2. Basketball-Bundesliga ProB auch im dritten Saisonspiel noch nicht in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Falk Möller musste sich auch in der dritten Begegnung der laufenden Spielzeit geschlagen geben. Im Derby bei den Iserlohn Kangaroos setzte es eine knappe 82:89-Niederlage.

Obwohl sich die Schwelmer vor der Begegnung mit den Kangaroos vor allem vorgenommen hatten, die in den ersten Saisonspielen wacklige Defensive in den Griff zu bekommen, schlug der Plan gegen stark aufspielende Hausherren zunächst fehl. Das lag vor allem an Iserlohns Guard Toni Prostran, der alleine im ersten Baschnitt elf Punkte erzielte und seine Mannschaft bis zum Ende des ersten Viertels zu einer knappen 26:25-Führung brachte. Aufseiten der Kreisstädter zeigte im ersten Viertel vor allem Glen Burns, dass er sich viel vorgenommen hatte. Immer wieder zog der Neuzugang der EN Baskets erfolgreich zum Korb und setzte die Iserlohner Defensive mit seinem aggressiven Spiel unter Druck.

Im zweiten Abschnitt knüpfte die Partie nahtlos an das an, was die Zuschauer schon im ersten viertel zu sehen bekamen: schnelle Abschlüsse und viele Punkte. Zwischenzeitlich konnten die Gäste durch Robert Nortmann und Rupert Hennen dabei sogar in Führung gehen. Schlussendlich setzte sich aber wieder die starke Offensive der Hausherren durch, was zu einer 43:42-Führung für Iserlohn zur Pausensirene führte.

Im dritten Viertel erarbeiteten sich die Schwelmer dann leichte Vorteile. Vor allem der bis dahin extrem stark spielende Glen Burns brachte die Blau-Gelben nach der Halbzeit immer wieder ins Spiel und zwischenzeitlich sogar zu einer erneuten Führung. Dann ereignete sich jedoch die Szene, die zu einem Bruch im Spiel der Kreisstädter führen sollte: Baskets-Guard Glen Burns wurde vom Schiedsrichter vor Verwunderung aller Anwesenden plötzlich disqualifiziert. „Er soll seinem Gegenspieler eine Ohrfeige gegeben haben. Allerdings hat das außer den Schiedsrichtern niemand sonst in der Halle gesehen“, berichtet Möller von der Situation.

Burns musste nach der Feldverweis umgehend die Halle verlassen, weshalb sein Coach ihn erst im Anschluss an die Partie zur Situation befragen konnte. „Er hat mir dann nach dem Spiel gesagt, dass er total perplex gewesen sei und überhaupt nicht verstanden hat, was da gerade passiert. Es war wirklich schon ein bisschen merkwürdig“, so Möller.

Sollte sich der Verdacht auch im Video bestätigen, droht dem Neuzugang der Schwelmer eine mehrwöchige Sperre. „Deshalb sind wir froh, dass wir den Videobeweis haben und dort dann hoffentlich zeigen können, dass Glen nichts dergleichen getan hat“, so der Coach der Baskets.

Obwohl die Schwelmer ohne ihren bis dahin besten Spieler weiter spielen mussten, gelang es dem Möller-Team, weiter in der Partie zu bleiben. Kurz vor Abschluss des letzten Viertels traf Karen Khatchanov, der kurzfristig noch eingesetzt werden konnte, zum 62:62-Ausgleich.

Möller trotz Niederlage positiv

Im Schlussviertel hielten die Schwelmer dann lange gegen die starke Iserlohner Offensive dagegen. Zwei Minuten vor Ende der Partie kamen die Baskets auf 74:75 heran, allerdings versenkte Iserlohn kurz darauf einen Drei-Punkte-Wurf, weshalb die Partie zu Gunsten der Gastgeber kippte.

„Unzufrieden bin ich mit der Leistung der Jungs heute sicherlich nicht. Knackpunkt war mit Sicherheit die Situation, als Glen Burns disqualifiziert wurde. Bis dahin hatte er richtig gut gespielt. Die Mannschaft hat das gemacht, was ich von ihr sehen wollte: schnelle Offensivaktionen und konzentrierten Basketball spielen. In der Abwehr hätten wir noch etwas draufpacken können, aber das ist gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Iserlohn auch schwer. Wenn wir diese Leistung nächste Woche abrufen, bin ich mir sicher, dass wir den ersten Sieg holen“, erklärt Coach Möller.