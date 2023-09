Gevelsbergs Daniel Krüger: Sein Wort hat Gewicht

Gevelsberg. Bisher kam der bundesligaerfahrene Daniel Krüger nicht oft für die HSG zum Einsatz. Jetzt ist er zurück – und will Verantwortung übernehmen.

Wenn Verbandsligist HSG Gevelsberg/Silschede am Samstagabend um 19.15 Uhr den RSV Altenbögge-Bönen empfängt, kann Trainer Sascha Šimec wie an den ersten beiden Spieltagen auf ein starkes Tandem auf Linksaußen bauen. Neben dem jungen Nils Schröter, der seit Anfang der vergangenen Spielzeit eine sehr positive Entwicklung genommen hat, ist Routinier Daniel Krüger so etwas wie ein weiterer Zugang für die HSG. Im Vorjahr konnte er wegen einer Fußverletzung nur zwei Spiele absolvieren, inzwischen nähert sich Krüger wieder den einhundert Prozent. „Zum Start der Vorbereitung musste ich es noch etwas ruhiger angehen lassen, jetzt absolviere ich das normale Trainingspensum“, sagt er über den aktuellen Stand.

Wie wichtig der 34-Jährige für sein Team ist, bewies er bereits in den wenigen Partien im HSG-Trikot. „Er hat eine hohe Spielintelligenz, ist sehr konstant im Abschluss und hilft uns auch in der Deckung sowohl auf Außen als auch vorgezogen und auf der Halbposition enorm weiter“, schwärmt Šimec von seinem Spieler. „Dazu ist er als Typ wichtig, sein Wort hat Gewicht in der Mannschaft.“ Nachdem Schröter im vergangenen Jahr die Last auf Linksaußen weitgehend allein tragen musste, harmonieren er und Krüger nun bestens und sorgen gegenseitig für Entlastung.

Krüger sieht sich noch weit weg von seiner Bestform

Der Routinier selbst sieht sich noch ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt. Vor seiner Station in Gevelsberg arbeitete er zweieinhalb Jahre als Trainer, wodurch seine vorherige volle Spielzeit als Aktiver bereits einige Jahre zurückliegt. „Die Sicherheit im Wurf und die Schnelligkeit, gewisse Situationen auf dem Feld zu erfassen, fehlen noch etwas“, spricht er über den Saisonstart. „Das sind aber alles Dinge, die mit den Spielen kommen werden.“

Für Krüger steht vielmehr im Vordergrund, überhaupt wieder mit seinen Mannschaftskollegen auf dem Feld stehen zu können. Während der langen Ausfallzeit gab einige Zweifel bezüglich eines Comebacks. „Das war keine einfache Zeit. Jetzt möchte ich einfach Handball spielen und Spaß mit den Jungs haben. Natürlich ist auch der Ehrgeiz da wieder an mein bestes Leistungsniveau heranzukommen, aber im Vordergrund steht gesund zu bleiben und der Mannschaft helfen zu können.“

Heimerfolg wiederholen

Am Samstagabend hat Krüger einmal mehr die Gelegenheit, seine Klasse unter Beweis zu stellen. Nach der vermeidbaren Niederlage in Ferndorf geht es für die HSG wieder in die heimische Halle West, wo die Gevelsberger in der Vergangenheit regelmäßig ihre besten Leistungen zeigten. Der Linksaußen freut sich auf das Spiel vor einer möglichst großen Kulisse und fordert wie sein Trainer mehr Killerinstinkt von der Mannschaft. „Wir dürfen Spiele nicht so einfach aus der Hand geben und müssen konsequenter darin werden, Partien frühzeitig zu entscheiden.“

Für das Duell mit dem RSV ist er zuversichtlich, an den Heimerfolg gegen Oberaden zum Saisonauftakt anzuknüpfen. „Wir haben eine gute Mischung, die Stimmung passt. Das müssen wir am Samstag auf das Feld bringen.“ Coach Šimec setzt auch auf die Heimstärke seines Teams, warnt aber vor dem RSV. Die Gäste sind wie die HSG mit zwei Punkten aus zwei Partien gestartet, schickten zuletzt Absteiger HVE Villigst-Ergste mit 34:25 nach Hause. „Da kommt viel Qualität auf uns zu“, ist sich Šimec sicher.

Gegner kommt mit einem Unterschiedsspieler

Spielmacher Eike Jungemann bezeichnet er als „Unterschiedsspieler“, neben dem guten Rückraum sticht auch das Tempospiel der Gäste heraus. „Egal wer kommt, in Gevelsberg ist es schwer zu gewinnen. Das möchten wir auch Samstag beweisen und den nächsten Heimsieg einfahren“, blickt Šimec kämpferisch auf den dritten Spieltag.

