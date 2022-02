Gevelsbergerin Oberdorf reist mit zum Härtetest für die EM

Gevelsberg/Wolfsburg. Für die EM in England bereitet sich die DFB-Auswahl mit einem Turnier vor Ort vor. Wieder einmal mit von der Partie: Lena Oberdorf aus Gevelsberg.

Die Länderspielsaison für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nimmt wieder Fahrt auf. Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) am Dienstag bekanntgab, gehört die Gevelsbergerin Lena Oberdorf zum Aufgebot für den anstehenden Arnold Clark Cup in England. Bei dem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier wird DFB-Kapitänin Alex Popp nach ihrer neuerlichen Knieverletzung fehlen.

Ab dem 17. Februar geht die Vorbereitung der DFB-Frauen auf ein wichtiges Jahr los – denn im Sommer steht die Europameisterschaft im Juli in England an. Da kommt es natürlich gelegen, auch auf der Insel auf das Saison-Highlight zu testen. In Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton trifft die deutsche Auswahl um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Spanien (17. Februar, 15.30 Uhr), Kanada (20. Februar, 21.15 Uhr) und England (23. Februar, 20.30 Uhr).

Standortbestimmung gegen Weltklasse-Teams

Für Martina Voss-Tecklenburg nimmt das Turnier einen wichtigen Platz in der Vorbereitung auf die EM ein: „Dieses Turnier ist für uns eine echte Standortbestimmung. Wir treffen ausnahmslos auf Weltklassegegner, die uns in allen Bereichen fordern werden. Spanien und England zählen zum engen Favoritenkreis für den EM-Titel, Kanada hat bei den Olympischen Spielen mit dem Gewinn der Goldmedaille gezeigt, dass es zur absoluten Weltspitze gehört. Wir freuen uns sehr auf diese Spiele, aber auch darauf, jetzt schon EM-Atmosphäre aufsaugen zu dürfen. Das wird für uns in jeglicher Hinsicht ein spannender Auftakt in unser EM-Jahr.“

Die 20-jährige Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg könnte damit ihre Länderspiele 24 bis 26 auf der Insel bestreiten. Ihre Vereinskollegin Alex Popp hingegen muss weiter auf ihren 112. Einsatz für die DFB-Auswahl warten. Sie befindet sich nach einem erneuten operativen Eingriff an dem bereits im vergangenen Jahr lädierten rechten Knie noch in der Aufbauphase. Die DFB-Auswahl trifft sich am kommenden Montag in Frankfurt zur ersten Länderspielmaßnahme des Jahres 2022. Am Dienstag reist das Team dann nach England.

