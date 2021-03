Gevelsbergerin Alex Popp schießt den VfL Wolfsburg zum Sieg

Gevelsberg Doppelpack zum Sieg: Alexandra Popp hat dem VfL Wolfsburg eine gute Ausgangsposition in der Champions League verschafft.

Die Gevelsbergerin Alexandra Popp stellte am Mittwochabend einmal mehr unter Beweis, wie wichtig sie für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den norwegischen Klub Lilleström SK erzielte die Kapitänin beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg.

Die Führung erzielte Popp in der 12. Minute, als sie nach einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin abstaubte. Auch beim zweiten Tor in der 59. Minute stand die 29-Jährige wieder goldrichtig und musste nur einschieben. Neben Popp stand auch Lena Oberdorf, die zweite Gevelsbergerin im Team, in der Startelf der Wölfinnen.

"Nächste Woche den Sack zumachen"

"Nach der Länderspielpause mit einem Sieg zu starten, ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Jetzt wollen wir nächste Woche auch den Sack zumachen", sagte Trainer Stephan Lerch mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Mittwoch, das aufgrund der norwegischen Einreisbeschränkungen in Ungarn stattfinden wird.

