Gevelsberger Sow schießt Volmarstein von der Spitze

Der Gevelsberg II besiegt Volmarstein, Obersprockhövel II behält gegen Fichte II die Oberhand – und so gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: der SCO löst Volmarstein ab.

FSV Gevelsberg II – SuS Volmarstein 1:0 (1:0). Die Gastgeber bejubeln den nächsten Sieg. Ausgerechnet gegen den nunmehr ehemaligen Spitzenreiter. Den Siegtreffer schoss Mamadou Sow kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.). Mit dem Erfolg setzt sich die FSV-Reserve oben in der Tabelle auf den dritten Platz fest. Bei zwei Punkten Rückstand zur Tabellenführung.

SC Obersprockhövel II – Fichte Hagen II 9:2 (4:0). Mit dem Kantersieg erobert die SCO-Reserve die Tabellenführung. Felix Peters (14.) eröffnete den Torreigen, allein viermal traf Alexander Valdix. Maximilian Holsing, Simon Bulenda, Oliver Gastreich und Christian Calenberg komplettierten die Torausbeute. Für die Gäste trafen Timo Ackermann und Gregor Fornol.

FC Wetter II – RW Rüggeberg 1:1 (1:1). Es dauerte nur wenige Minuten, bis es zum ersten Tor des Spiels kam: Emanuel Proenca schoss kurz nach dem Anpfiff den FC Wetter in Führung (3.). Die Antwort der Rüggeberger kam aber genauso rasch. Leander Dreßler glich in der zehnten Minute das Spiel wieder aus. „Es war für beide Mannschaften schwer, in Wetter richtig Fußball zu spielen. Es lag nämlich viel Laub auf dem Platz, weswegen der Untergrund sehr rutschig war. Das Unentschieden ist aber gerecht“, so das Fazit des Rüggeberger Trainers Daniel Frölich.

SV Ararat Gevelsberg – SC Wengern 3:1 (1:1). Nach der langen Niederlagenserie zum Beginn dieser Spielzeit feierte Ararat Gevelsberg nun den zweiten Sieg in Folge. Gegen Wengern schoss Atik Oktay seine Mannschaft zum Sieg. Der Stürmer schoss alle Tore der Gevelsberger (33., 48., 75). Von den 15 Toren, die der SV bisher geschossen hat, gehen zehn auf Oktays Konto. Die zwischenzeitliche Führung des SC Wengern schoss Tim Malik (11.).