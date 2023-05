Gevelsberger Nachwuchstalent für die U17-EM nominiert

Gevelsberg. Für Kjell Wätjen geht es Schlag auf Schlag. Nach dem verlorenen U19-Finale geht es für den jungen Gevelsberger nun bei der Nationalelf weiter.

Eine sonderliche Überraschung ist es nicht, und trotzdem dürfte sich Kjell Wätjen aus Gevelsberg über den Anruf von Nationaltrainer Christian Wück gefreut haben. Der 17-Jährige wurde von Wück in das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft der U17-Junioren in diesem Monat berufen – und bekommt es dort gleich in der Vorrunde mit schwierigen Aufgaben zu tun.

Für Wätjen wird es das erste große Turnier im Trikot des Deutschen Fußballbundes (DFB). Insgesamt lief der beim FSV Gevelsberg ausgebildete und 2015 in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund gewechselte Mittelfeldspieler elf Mal für die U16- und die U17-Nationalmannschaft auf. Der Gevelsberger gilt als hoffnungsvolles Talent, was sich nicht zuletzt auch an seinen Einsätzen bei der Endrunde um die deutsche U19-Meisterschaft zeigte. Im Finale gegen den FSV Mainz 05 stand Wätjen sogar in der Startelf der letztlich unterlegenen Dortmunder.

Drei schwere Aufgaben gleich in der Vorrunde

Bei dem EM-Turnier in Ungarn spielt Kjell Wätjen nun aber wieder unter Gleichaltrigen – was die Herausforderung dieses Turniers nicht leichter macht, schließlich bekommt es die deutsche U17-Auswahl gleich in der Vorrunde mit schwierigen Aufgaben zu tun.

In der Gruppe C bekommen es Wätjen und Co. mit Portugal, Frankreich und Schottland zu tun. Zum Auftakt geht es am 17. Mai gegen die Portugiesen, ehe es im Drei-Tages-Rhythmus erst gegen Frankreich (20. Mai) und Schottland geht (23. Mai). Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Deutschland trägt zwei Spiele in Debrecen und eine Partie in Balmazújváros aus.

