Gevelsberger Lukas Klostermann bald beim FC Bayern München?

Lukas Klostermann, einst Fußballer des FSV Gevelsberg, ab dem kommenden Sommer im Trikot des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Übereinstimmenden Medien-Berichten zufolge ist dies tatsächlich möglich. Die Bild-Zeitung, der Sportinformationsdienst (sid), die Deutsche Presseagentur (dpa) und der Fernseh-Sender Sky berichten über den möglich Sommer-Transfers. Lukas Klostermann selbst äußert sich nicht zu dem Thema.

Verhandlung über verlänger stockt angeblich

Ein Hintergrund soll sein, dass der Bundesligist RB Leipzig sich noch nicht mit Klostermann über die Verlängerung des bis zum Sommer 2021 datierten Vertrages geeinigt haben soll. Überdies wappneten sich die Sachsen für mögliche Abgänge im Sommer. Von Neuverpflichtungen wie Nationalspieler Benjamin Henrichs (AS Monaco) oder dem 17-jährigen Innenverteidiger Tanguy Kouassi (Paris Saint-Germain) ist die Rede. Und gerade die Verstärkung der Abwehr gilt als sinnvoll. Zum einen, weil Innenverteidiger Upamecano Leipzig im Sommer für 80 Millionen Euro verlassen könnte. Zum anderen eben, weil der FC Bayer Interesse an dem Gevelsberger Klostermann haben soll. Laut Bild-Zeitung könne der variable einsetzbare Defensivspieler für etwa 30 Millionen Euro wechseln.

Lukas Klostermann (weißes Trikot) lässt (noch) den Kopf hängen, weil Dortmund gerade die 2:0-Führung durch Julian Brandt (2.v.l.) erzielt hat. Am Ende trennen sich der BVB und RB Leipzig im Spiel am 16. Spieltag Mitte Dezember mit 3:3. Foto: Guido Kirchner / dpa

Aus München heißt es derweil, dass sich Trainer Hansi Flick Verstärkungen wünsche, die sofort weiterhelfen würden. Nicht zuletzt wegen der Verletzten in der Innenverteidigung (Niklas Süle, Lucas Hernandez). Gesucht werde ein Rechtsverteidiger. So könnte Benjamin Pavard nach innen und Joshua Kimmich vor die Abwehr rücken. Eine Position, die der Olympia-Zweite von 2016 aus Gevelsberg durchaus aus- und erfüllen könnte.

Verbleibt von Piszczek unklar

Doch neben dem FC Bayern München soll angeblich auch Borussia Dortmund, übrigens der Lieblingsverein von Lukas Klostermann aus seiner Jugendzeit, interessiert sein. Der BVB sucht einen Nachfolger für Leih-Star Achraf Hakimi, der im Sommer wieder zu Real Madrid zurück kehrt. Für Dortmund könnte auch sprechen, dass nicht klar ist, ob Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek (34) seine Karriere fortsetzt. Der Vertrag des Polen läuft aus, als Dauer-Spieler kommt Piszczek ohnehin nicht mehr in Frage. Anders als Klostermann, der bei RB Leipzig in der laufenden Spielzeit erst zwei Spiele verpasste.

Die deutsche U21 holt 2016 in Rio olympisches Silber. Das feiern (v.l.) Robert Bauer, Serge Gnabry, Lukas Klostermann, Julian Brandt, Grischa Proemel und Trainer Horst Hrubesch. Foto: Markus Gilliar

Die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ hat überdies den 23-Jährigen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Derweil hat der Herbstmeister RB Leipzig dem Nationalspieler aus Gevelsberg „signalisiert, dass wir die Zukunft sehr gern mit ihm gestalten wollen. Ich bin da guter Dinge und sehr positiv gestimmt“, wird Sportdirektor Markus Krösche im November von den Presse-Agenturen zitiert. Wirklichen Fortschritt gab es offenbar in den Verhandlungen mit Berater Michael Decker aber noch nicht.

Anfänge beim FSV Gevelsberg

Begonnen hat Lukas Klostermann seine sportliche Laufbahn in der Leichtathletik, war ein großartiger, hochtalentierte Sprinter, siegte viermal beim deutschlandweiten Wettbewerb „Deutschland sucht den Supersprinter“. Mehr und mehr verlagerte der junge Lukas sein Engagement aber auf den Fußball, wurde beim FSV Gevelsberg im Stadion Stefansbachtal groß. Dort ist er inzwischen auch zum Ehrenmitglied ernannt. Über den SSV Hagen gelangte er zum Bundesliga-Nachwuchs des Vfl Bochum, wo er als Jugendspieler bereits in der Zweiten Bundesliga erste Profi-Erfahrungen sammelte. Im Sommer 2014 wechselte der Außenverteidiger zum Liga-Konkurrenten RB Leipzig, wo er ebenfalls zunächst in der Jugend, schließlich in der ersten Mannschaft spielte.

Lukas Klostermann als Kapitän der U13-Kreisauswahl im Finale um den Westfalenpokal. Lukas & Co holen im November 2008 den Pott. Foto: Michael Scheuermann

Mit RB Leipzig feierte der heute 23-Jährige im Sommer 2015 den Aufstieg in die Bundesliga. Es folgten die Plätze zwei, sechs und drei – und damit auch die Premiere in der Champions League. Lukas Klostermann ist derzeit Herbstmeister mit den Sachsen. Seit 2013 ist Lukas Klostermann Nationalspieler – zunächst in der U17-Auswahl, mit der U21 holte er olympisches Silber in Rio in 2016. Er gab sein Länderspieldebüt unter Bundestrainer Jogi Löw am 20. März 2019 im Testspiel gegen Serbien.