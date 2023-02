Gevelsberg/Silschede II: Bloß nicht wieder knapp verlieren

Gevelsberg. Wer Spannung mag, der ist in dieser Saison bei der HSG-Reserve richtig. Für Trainer Luciano sind es in dieser Saison aber zu viele knappe Spiele.

Marco Luciano ist die aktuelle Tabelle sehr wohl bekannt. Zu diesem weit fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison liegt seine HSG Gevelsberg/Silschede II auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Handball-Landesliga – punktgleich mit dem Schlusslicht DJK Westfalia Welper. Allerdings auch nur drei Punkte hinter dem rettenden Ufer. Um dem näher zu kommen, würde der HSG-Reserve ein Sieg am Samstag (17 Uhr, Halle West) gegen den RSVE Siegen gut tun.

Fünf Spiele kann der Trainer der Gevelsberger in dieser Saison aufzählen, in denen sein Team mit einem oder zwei Toren unterlag. „Das sind natürlich Punkte, die uns jetzt fehlen und für einen gewissen Druck sorgen“, sagt Luciano. Am vergangenen Wochenende gipfelte diese Serie in der . Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hatten die Gevelsberger noch mit drei Toren geführt, ehe Herbede die Partie in doppelter Überzahl drehen konnte – weil sich die HSG eine unnötige Zeitstrafe einhandelte. „Da waren wir einfach nicht clever genug“, gibt Luciano offen zu.

Noch ist Gevelsberg nah dran am rettenden Ufer

Zum kommenden Gegner kann der Übungsleiter nicht viel sagen, anhand der bisherigen Ergebnisse erwartet er mit den Siegenern wieder einen Gegner auf Augenhöhe, gegen den es aller Voraussicht nach wieder auf eine spannende Schlussphase hinauslaufen wird. Mit einem Erfolg könnte die HSG-Reserve gleich zwei Mannschaften in der Tabelle überholen und hätte dann noch, bei dann einem weniger absolvierten Spiel nur einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Wenn das keine Aussicht ist, sich in der Schlussphase gegen Siegen etwas cleverer anzustellen als zuletzt.

