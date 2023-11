Gevelsberg/Silschede: Harte Aufgaben für Landesliga-Teams

Gevelsberg Während die HSG-Reserve gegen Hagen unter Druck steht, geht es für die Frauen aus Gevelsberg gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins.

Während es für die Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede am Sonntag um 13.30 Uhr im Nachholspiel auswärts zum TuS 09 Drolshagen geht, steht für die zweite Herrenmannschaft der HSG eine Besonderheit an. Erstmals in dieser Saison freuen sich Marco Luciano und sein Team auf „einen richtigen Heimspieltag.“ Der Landesligist trifft am Samstag um 17.15 Uhr in eigener Halle auf den Tabellenvierten VfL Eintracht Hagen III, ehe im Anschluss die Verbandsligamannschaft im Derby gegen die TG Voerde antritt. „Darauf freuen wir uns und hoffen auf eine gute Stimmung in der Halle West.“

Hinter der HSG-Reserve liegt eine bittere Niederlage in Herbede, bei der sich die ohnehin angespannte Personallage im Rückraum durch die Verletzung von Christopher Cramer, der am Samstag fehlen wird, weiter verschlechterte. Die von Luciano gewünschte Reaktion zeigte das Team im anschließenden Training am Montag. „Unsere größte Hoffnung für Samstag ist, dass wir selbst wieder unsere beste Leistung bringen“, so Luciano.

Das Zweikampfverhalten unter der Woche sei deutlich besser gewesen als noch am vergangenen Samstag. „Darauf müssen wir bauen. Mit der Deckung aus Herbede sind wir gegen den VfL chancenlos.“

Gevelsbergs Frauen treffen auf den Dominator

Die Landesligafrauen der HSG freuen sich auf das nächste Topspiel gegen den verlustpunktfreien Aufsteiger aus Drolshagen. Mit 10:0 Punkten und durchschnittlich zehn Toren Differenz marschiert der TuS bislang durch die Liga und schickt sich an, bis zum Schluss um den zweiten Aufstieg in Folge zu kämpfen. Das obere Drittel ist auch das vor der Saison ausgegebene Ziel der HSG, daran hat sich nach 7:3 Punkten zum Auftakt nichts geändert. „Wir gucken noch nicht auf die Tabelle, das hat keinen Einfluss auf das Spiel am Sonntag. Grundsätzlich ist es weiterhin unser Anspruch, am Saisonende dort oben mit dabei zu sein“, erklärt Trainer Thorsten Stephan.

Ein Erfolg gegen das bislang dominanteste Team der Liga wäre in diese Richtung ein echtes Ausrufezeichen. Der TuS ist individuell exzellent besetzt, verstecken möchten sich die Gevelsbergerinnen nach dem starken Auftritt beim Unentschieden in Dorstfeld nicht. „Drolshagen spielt eine sehr gute Saison, trotzdem muss man uns erst einmal schlagen, wenn wir alles in die Waagschale werfen“, zeigt sich Stephan kämpferisch.

