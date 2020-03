Ein Derby vor gerade einmal 60 Zuschauern: Die Partie zwischen Gevelsberg und Schwelm war zwar kein fußballerischer Leckerbissen, hatte aber durchaus mehr Publikum verdient. Am Ende mussten die Kreisstädter mit 0:4 deutlich unter Wert geschlagen die kurze Heimreise antreten. Lange Zeit war die Partie ausgeglichen. Hatten die Gastgeber im Stefansbachtal zunächst Vorteile, so kamen die Gäste nach einer knappen halben Stunde immer besser in die Partie. Den beiden starken Torleuten war es zu verdanken, dass es torlos in die Pause ging.

Beide Keeper in starker Form

VfB-Keeper Kai Bock zeigte sich bei einem Freistoß von Michael Hong-Gonzales auf dem Posten, hatte bei einem weiteren Glück, dass er die Kugel an die Latte lenkte und parierte einen Distanzschuss von Mergim Bozhdaraj. Sein Gevelsberger Pendant Daniel Hamann zeigte in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zweimal tolle Reflexe, als die Schwelmer plötzlich „blank“ vor ihm standen und rettete so das torlose Unentschieden in die Pause. Torlos sicher auch deshalb, weil die Heimmannschaft aus ihren deutlich größeren Spielanteilen (zu) wenig machte. Oft suchten die Spieler ihren Goalgetter Matthias Schoger, anstatt auch mal selbst abzuschließen. Gelegenheiten dazu gab es einige. Auf der anderen Seite zeigte sich die VfB-Abwehr aber auch meist im Bilde und ließ wirkliche Großchancen nicht zu.

Offener Schlagabtausch nach Pause

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Tore waren auf beiden Seiten möglich. Doch das Spielgerät ins Netz brachten nur die Gevelsberger. Hatte Schoger eine Riesenmöglichkeit nach einer Stunde nach einem Querpass noch kläglich vergeben, so nutzte er einen Freistoß acht Minuten später mit einem „Strich“ ins lange Ecke zur Führung für den FSV. Doch das brachte keine Abgeklärtheit ins Spiel der Bachtaler, die anschließend eine 3:2-Überzahl schlecht ausspielten, als Thore Guthof früh abschloss, statt seine Nebenleute zu bedienen. Besser machte es Fabian Rösner, der einen Eckball von Bozhdaraj, den Schoger per Kopf verlängert hatte zum 2:0 nutzte.

Schoger sorgt für Vorentscheidung

Damit war die Vorentscheidung gefallen, die weiteren Treffer von Mamdou Sow kurz nach dem 2:0 und Max Schröder in der vorletzten Minute bedeuteten letztlich nur Ergebniskosmetik zu Lasten der Schwelmer. Auch FSV-Coach Uwe Jöns gab zu: „Das Ergebnis ist am Ende zu deutlich ausgefallen. Auch die Schwelmer hatten ja ein, zwei wirklich gute Chancen und hätten durchaus das 1:0 erzielen können. Mir ist das Ergebnis heute nicht so wichtig, sondern die Tatsache, dass es ein sehr faires Spiel ohne Hass und Hetze war. Und dafür bedanke ich mich auch bei Marco und seinen Jungs.“ Marco Menge sah es ähnlich wie sein Gevelsberger Kollege: „Über 90 Minuten gesehen, ist das Ergebnis sicher um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Am Ende fehlte uns die Fitness, da konnten wir nur noch reagieren.“

Mannschaften laufen gemischt auf

Der Bundesliga-Skandal vom Samstag – unter anderen mit den Hassplakaten in Hoffenheim und Dortmund – hatte auch Auswirkungen auf die Partie im Stefansbachtal. Die beiden Trainer Uwe Jöns und Marco Menge hatten vorab verabredet, ihre Mannschaften gemischt einlaufen zu lassen. „Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir uns den Fußball nicht kaputt machen lassen und gemeinsam Fußball spielen wollen“, erläuterte Jöns. Und das taten die Teams denn auch.

Die Partie verlief für ein Derby ausgesprochen fair – trotz vieler, auch intensiver Zweikämpfe. Schiedsrichter Timo Kramp griff in den 90 Minuten nur einmal zum gelben Karton. Den zeigte er ausgerechnet Marco Menge, der lautstark dagegen protestiert hatte, dass die Gevelsberger weitergespielt hatten, als er einen Spielerwechsel vornehmen wollte, und dabei fast einen Treffer erzielt hätten.