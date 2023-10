Gevelsberg sammelt souverän die perfekte Ausbeute ein

Menden/Gevelsberg. Drei Spiele in sechs Tagen? Für die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede kein Problem! In Bösperde gelingt der dritte Sieg in einer Woche

Das war der perfekte Abschluss einer perfekten Woche für die Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede. Beim Aufsteiger DJK SG Bösperde II fuhr die Mannschaft um Trainer Thorsten Stephan den dritten Sieg binnen sechs Tage ein und positioniert sich damit im oberen Tabellendrittel. Der 27:20 (14:8)-Erfolg im Mendener Vorort war dabei zu keiner Zeit gefährdet.

Es dauerte allerdings ein wenig, bis sich die Gevelsbergerinnen in Bösperde absetzen konnten. Bis zum 8:9 (24.) blieben die Gastgeberinnen im Spiel, ehe die HSG konsequenter verteidigte und vorne kompromissloser abschloss. Ein 5:0-Lauf vor der Pause sorgte für die Vorentscheidung. Die Dominanz des Stephan-Teams setzte sich auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts fort und mündete beim 23:12 nach 48 Minuten in einem Elf-Tore-Vorsprung. „Dann hat ein wenig die Konzentration nachgelassen, was vielleicht auch an den drei Spielen in sechs Tagen lag. Wir haben gewonnen, ohne groß zu glänzen“, so Thorsten Stephan.

Integration der neuen Spielerinnen gelungen

Mehr als ein wenig Ergebniskosmetik gelang Bösperde aber nicht mehr, so dass die Gevelsbergerinnen die Woche mit drei Spielen mit der maximalen Ausbeute von 6:0-Punkten und einer beachtlichen Tordifferenz von plus 18 Toren abschließen konnten. „Jetzt sind wir in der Saison angekommen“, freute sich Trainer Stephan, der zudem die gelungene Integration der vier neuen Spielerinnen hervorhob. Sein Team hat am kommenden Wochenende erneut spielfrei, ehe es zum bisher ungeschlagenen Tabellenführer ATV Dorstfeld geht.

HSG: Krupinski, Gräber – Meyer (8/5), Hark (7/2), Brockhaus (5), Hartje (3), Römer (2), Rasidovic (1), Kling (1), Maiwald, Haar, Severin.

