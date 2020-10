Gevelsberg: Neef teilt die Liebe zum Golfsport auf Facebook

Gevelsberg. Der Geschäftsführer des Gevelsberger Kirmesvereins lässt alle an seinem Hobby teilhaben. Er erklärt, wie in den 1980er Jahren alles anfing.

Carsten Neef liebt Golf. Und die Kirmes. Und den FC Bayern München. Das alles zeigt er auf seinem Profil im sozialen Netzwerk Facebook deutlich. Der 51-Jährige ist der Geschäftsführer des Gevelsberger Kirmesvereins, aber auch sehr sportbegeistert. Vor allem Golf hat es ihm sichtbar angetan. Das bestätigt er auch im Gespräch.

Angefangen habe alles in den 1980er-Jahren, berichtet Neef. „Damals habe ich mit meiner Frau Ulrike Urlaub in England gemacht, genauer gesagt auf der britischen Kanalinsel Jersey. Die Insel ist nicht groß, aber da gab es glaube ich drei Golfplätze“, erinnert sich Neef. Dort nahm er erstmals den Schläger in die Hand und entdeckte dabei seine Liebe zum Golfsport, die ihn bis heute nicht losgelassen hat.

Golfsport im Wandel

Zurück in der Heimat habe es damals aber noch nicht viele Möglichkeiten für ihn gegeben, sich auch in der näheren Umgebung auf einen Platz zu begeben. „Damals war Golf noch ein Sport für die sehr gut verdienenden Menschen“, sagt Neef. Das habe sich in der Zwischenzeit gewandelt. Als in Gevelsberg der Golfclub Gut Berge eröffnete, sei er deshalb sofort eingetreten. „Inzwischen kann sich das auch der Otto-Normalverbraucher leisten“, sagt er.

Was Neef besonders am Golfsport schätzt? „Es ist ein Sport, den man an der frischen Luft ausübt, man kann auch wunderbar zusammen mit der Partnerin spielen, oder auch in der Mannschaft gegeneinander.“ Neef geht inzwischen zwei- bis dreimal pro Woche auf den Platz. Regelmäßig nimmt er Mittwochs an den Herren-Nachmittagen des Golfclubs teil und ist auch in der Betriebssportgemeinschaft Bergische Golfer aktiv.

Warum er regelmäßig auf seinem Facebook-Profil Golfbeiträge gepostet hat, in denen er einen Schläger testet, kann er auch erklären. „Es gibt ein Onlineportal namens Golfpost. Da habe ich mich bei einer Aktion beworben, einen Schläger zu testen. Dafür musste ich ein paar Beiträge auf Facebook posten, durfte aber auch den Schläger behalten. Das war sozusagen eine Win-Win-Situation“, sagt Neef mit einem Lachen.

Bayern-Fan seit den 1970ern

Doch nicht nur der Golfsport ist auf seinem Facebook-Profil präsent. Ein Foto des 51-Jährigen ziert auch das Logo des FC Bayern München. „Ich bin Bayern-Fan seit Mitte der 1970er Jahre, da war Gladbach noch die größte Mannschaft Deutschlands“, betont Neef. Fußball schaue er regelmäßig, vor allem die Bundesliga. Selbst vor den Ball getreten habe er aber schon lange nicht mehr. „Ich habe früher mal eine ganze Weile Fußball gespielt, aber mit 38 Jahren aufgehört, weil ich mich zu oft verletzt habe.“ Da ist Golf im Vorteil: Die Verletzungsgefahr ist bei diesem ruhigeren Sport deutlich geringer.

Inzwischen hat Neef auch seinen neun Jahre jungen Sohn für den Golfsport begeistern können. Regelmäßig sind beide zusammen auf dem Platz. Und da bemerkte Neef, dass die Jugend in sportlicher Hinsicht einen Vorteil hat. „Kinder haben einen ganz anderen Schwung in ihren Schlägen. Wenn man ganz jung anfängt, kann man viel besser werden, als wenn man schon 36 ist, so wie ich damals.“ Vielleicht wird Neef also in ein paar Jahren von seinem eigenen Sohn besiegt.

Gutes Handicap

Das Handicap des Gevelsbergers beträgt 9, was ihn als fortgeschrittenen Golfer ausweist. Doch er ist auch mit 51 Jahren noch ehrgeizig und möchte sich weiter verbessern. Er spielt nicht nur auf Gut Berge, sondern regelmäßig auch auf anderen Plätzen Deutschlands. „Es macht Spaß, auf verschiedenen Plätze unter unterschiedlichen Bedingungen zu spielen. Da kommt es überall auf andere Fähigkeiten des Spielers an“, erklärt Neef. Seine Liebe zum Golf wird er auch künftig ausleben – und auf Facebook mit der Welt teilen.