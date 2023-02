Gevelsberg: Letztes Heimspiel der HSG vor den OWL-Wochen

Gevelsberg. In der vorentscheidenden Phase der Saison muss der Handball-Oberligist sechs Mal nach Ostwestfalen – doch zuvor kommt Herne in die Halle West.

Etwas mehr als 72 Stunden ist der Abpfiff der Partie zwischen dem CVJM Rödinghausen und der HSG Gevelsberg/Silschede her, wenn schon die nächste schwere Aufgabe auf den Gevelsberger Handball-Oberligisten wartet. Im Nachholspiel empfangen sie am Mittwochabend um 20.15 Uhr den Tabellensechsten HC Westfalia Herne, nachdem die Partie vor gut zwei Wochen noch verschoben werden musste. Einen Nachteil sieht Trainer Sascha Šimec in der hohen Belastung in dieser Woche nicht, auch die Herner waren am vergangenen Wochenende im Einsatz und holten zwei Zähler gegen die TSG Harsewinkel.

Bis zum Spiel gegen den HC steht bei den Gevelsbergern zuallererst Regeneration auf dem Programm. „Nach dem späten Spiel am Samstag stand für Montag körperlich eine ruhigere Einheit auf dem Programm“, erklärt Šimec. „Trotzdem wird unser voller Fokus natürlich auf Herne liegen. Wir haben uns vor zwei Wochen bereits auf sie vorbereitet und wissen, was uns erwartet.“ Außer dem verletzten Linksaußen Daniel Krüger werden alle Spieler mit an Bord sein.

Šimec mag den hohen Rhythmus

Für beide Mannschaften ist ihr erstes Aufeinandertreffen in dieser Saison gleichzeitig das bereits achtzehnte Ligaspiel. „Wir sind ein Team, dass Rhythmus braucht“, spricht Šimec über seine Spieler. „Mehr Rhythmus als in dieser Woche geht nicht. Deswegen mache ich mir keine Sorgen.“ Inmitten einer Serie von sieben Auswärtsspielen ist es die einzige Gelegenheit für die HSG, sich nochmals vor den eigenen Zuschauerinnen und Zuschauern zu präsentieren und die bekannte Heimstärke zu untermauern. Bis zum nächsten Spiel in Gevelsberg wird es gut acht Wochen dauern, wenn die HSG im April auf den TuS Bommern trifft.

Die Form stimmt aufseiten der Gastgeber, nach fünf Punkten aus drei Spielen lagen sie auch beim favorisierten CVJM Rödinghausen lange Zeit gut im Rennen. Aus den guten Auftritten schöpfen die Gevelsberger Mut für diese englische Woche, an deren Ende am Samstag noch die Begegnung beim TuS Möllbergen an. „Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft zeigt eine richtig gute Entwicklung“, freut sich der HSG-Coach über die ansteigende Formkurve. „Wir müssen genau da weitermachen und auch zu der ungewöhnlichen Zeit am Mittwoch von Anfang an die gleichen Emotionen ins Spiel bringen.“ Gelingt das, scheint eine weitere Überraschung durch die HSG in der Halle West möglich.

