Gevelsberg II: Zehn schlechte Minuten zur Premiere

Mit leeren Händen endete das erste Spiel für den Landesliga-Aufsteiger HSG Gevelsberg-Silschede II. Die Mannschaft von Trainer Marco Luciano musste sich beim Wittener TV mit 18:24 (9:12) geschlagen geben.

Die junge Gevelsberger Mannschaft schlug sich im ersten Spiel in der höheren Spielklasse ordentlich, verpasste es aber etwas Zählbares mitzunehmen. Die Anfangsviertelstunde war ausgeglichen, beiden Teams war der fehlende Spielrhythmus anzusehen. Die HSG setzte über 60 Minuten auf ihr Tempospiel, ließ aber einige Torchancen im Gegenstoß ungenutzt. Durch unnötige Gegentore vor der Pause geriet das Team von Trainer Marco Luciano ins Hintertreffen.

Moral in den Schlussminuten gezeigt

Nach 41 Minuten verkürzten die Gäste auf 14:12. Die spielentscheidende Phase folgte in den nächsten zehn Minuten. Die HSG-Deckung erkämpfte mehrere Bälle woraus die Gevelsberger jedoch kein Kapital schlugen. Im Angriff agierten sie zu hektisch und produzierten in fünf aufeinander folgenden Spielzügen technische Fehler. Die Hausherren setzten sich auf 19:13 (51.) ab, womit die Partie entschieden war. In den Schlussminuten bewies die HSG Moral und kämpfte um jedes Tor. „Die Niederlage ist natürlich bitter, aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten zehn schlechte Minuten, in denen wir das Spiel verloren haben. In dieser Liga werden solche Fehler bestraft, das nehmen wir für unseren Lernprozess mit“, befand Luciano nach dem Spiel. In der kommenden Woche geht es gegen die HSG Herdecke-Ende.

HSG: Schöler, Scharf; Pottkämper 3, Eichhorn, Peters, Lünenschloß, Kositza, Isenberg je 2, Kling, Cramer, Schubert, Krämer, Kimmel je 1, Viehweg.