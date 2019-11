Gevelsberg II mit achtem Sieg im achten Spiel

Gevelsberg. Acht Spiele, acht Siege. Die Gevelsberger HSG-Reserve baut die imponierende Serie aus. Der CVJM verpasst dagegen den möglichen dritten Saisonsieg.

Die Serie der Gevelsberger HSG-Reserve bleibt bestehen. Wie die SG Attendorn-Ennest ist t Gevelsberg-Silschede auch nach dem achten Spiel ohne Punktverlust. Am nächsten Spieltag, am 30. November, treffen beide Mannschaften in der Gevelsberger Halle West aufeinander. Derweil verpasst Aufsteiger CVJM Gevelsberg einen möglichen dritten Saisonerfolg.