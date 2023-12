Gevelsberg II ist beim Spitzenreiter komplett chancenlos

Herdecke/Gevelsberg Zuletzt stimmten Einstellung und Wille, in Herdecke fehlte dem Handball-Landesligisten beides. Volle Konzentration nun auf das Derby.

Nach zwei Siegen in Folge mussten die Landesligahandballer der HSG Gevelsberg/Silschede II einen Dämpfer hinnehmen. Beim Spitzenreiter HSG Herdecke/Ende kassierten die Gevelsberger eine deutliche 20:37 (11:19)-Niederlage. Die Aggressivität, die Trainer Marco Luciano im Vorfeld der Partie von seinen Spielern forderte, ließen diese kollektiv vermissen. „Wir waren überhaupt nicht präsent. Dann endet es gegen einen so starken Gegner mit einem solchen Ergebnis.“

In den letzten Wochen waren es vor allem die einwandfreie Einstellung und der Biss, welche die Gevelsberger ausgezeichnet haben. Davon war in Herdecke ab der ersten Minute nichts zu sehen. In der Anfangsphase erlaubten sie sich einige technische Fehler, womit sie die Herdecker einluden und das Angriffsspiel der Gastgeber sofort ins Rollen kam. Nach knapp acht Minuten erhöhte der Tabellenführer auf 5:1 und hatte in der Folge kaum Mühe, das Ergebnis zu verwalten. Über die 60 Minuten erarbeiteten sie sich sieben Strafwürfe, die Gevelsberger kamen nur auf zwei, die sie zu allem Überfluss beide ungenutzt ließen.

Gevelsberg läuft die ganze Zeit hinterher

Mit dem klaren Polster im Rücken waren die Herdecker in allen Bereichen die bessere Mannschaft und ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht locker. Erneut starteten sie mit einem 5:1-Lauf, während die Gevelsberger nur hinterherliefen. In der Deckung fanden sie weiterhin nicht den nötigen Zugriff, das Angriffsspiel blieb insgesamt zu harmlos. „Heute hat das Aufbäumen gefehlt. Herdecke war einfach besser und hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, fand Luciano nach dem Spiel deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft. Eine Woche vor dem Derby gegen die RE Schwelm ist der positive Trend der HSG damit vorerst gestoppt.

HSG: V. Schubert, Maiwald – Pottkämper, Kling je 4, Cramer, J. Schubert je 3, Müller, Kimmel je 2, Peters, Hofmann je 1, Eichhorn, Viehweg, Kositza

