Gevelsberg II bleibt einsam an der Spitze

Gevelsberg. Die verschiedenen Gevelsberger Wege In der Handball-Bezirksliga: die HSG-Reserve nach oben in Richtung Landesliga, CVJM zurück in die Kreisliga.

In der Handball-Bezirksliga gehen beide Gevelsberger Mannschaft weiterhin unterschiedliche Wege. Die HSG-Reserve bleibt auch im 15. Spiel ohne Punktverlust und nach oben auf Landesligakurs, Liga-Neuling CVJM dagegen kommt vom Ende der Tabelle einfach nicht weg, ist auf dem Weg nach unten zurück in die Kreisliga.

VfL Eintracht Hagen IV – HSG Gevelsberg-Silschede II 22:34 (12:18). Dem Tabellenführer gelang ein guter Start in die Begegnung. Nach dem frühen 4:1 (5.) geriet der Motor allerdings ins Stottern. Die HSG bekam ihren Rückraum nicht ins Spiel, da der VfL phasenweise auf eine 4:2-Deckung umstellte und die Passmöglichkeiten auf die Halbpositionen unterband. In der eigenen Abwehr fehlte häufig der letzte Schritt, mit Robin Soppa hatten die Gäste einmal mehr einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten. Offensiv war es Dominic Peters, der für die entscheidenden Impulse sorgte. Der Mittelmann nutzte die sich bietenden Lücken und war mit acht Treffern der Toptorschütze seiner Mannschaft. Kurz vor der Pause brachte Trainer Marco Luciano Tobias Viehweg im Mittelblock, der neuen Schwung in den Deckungsverbund brachte. Nach der klaren Pausenführung verteidigten die Gevelsberger den Vorsprung. Entscheidend setzten sie sich in den letzten zehn Minuten ab, als sie nach dem 26:20 (51.) sechs Tore in Folge erzielten. „Wir haben heute einige untypische Fehler gemacht, es insgesamt aber trotzdem ordentlich gelöst“, befand Luciano. „Wichtig sind für uns unter dem Strich die zwei Punkte.“

HSG Gevelsberg-Silschede II: Soppa, Steinbach – Peters 8, Priggert 7, Pottkämper 5, Meisterjahn 4, Cramer 4, Schubert 2, Krämer 2, Eichhorn 1, Müller je 1, Hofmann, Viehweg, Kimmel.

TV Neheim – CVJM Gevelsberg 33:26 (15:9). Nach dem der Aufsteiger in den vergangenen Wochen häufig in der Nähe eines Punktgewinnes war, zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Truß in Neheim keine gute Leistung. An beiden Enden des Feldes offenbarten sie Defizite, die sich wie ein roter Faden durch die 60 Minuten zogen. Die Abwehrleistung war durchwachsen, die Gastgeber hatten es häufig zu leicht zum Torabschluss zu kommen. Einzig Keeper Alexander Vedder verhinderte mit einer guten Leistung einen größeren Rückstand. Im Angriff gaben die Gevelsberger kein besseres Bild ab. Dazu gesellten sich unnötige Fehler, die der TV mit Gegenstößen bestrafte. Immer wenn die Möglichkeit bestand, noch einmal in Schlagdistanz zu kommen, brachte sich der CVJM mit missglückten Aktionen selbst aus dem Konzept. „Mit den Fehlern, die wir gemacht haben, kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen“, fand Truß klare Worte.

CVJM Gevelsberg: Vedder – Kling 11/3, Heyde 5/2, Benner 2, Drucks 2, Rüth 2, Lorkowski 1, Schlabach 1, Chaudoire 1, Ellinghaus 1, van de Hoeve, T. Berndt, Schott.