Gevelsberg erledigt beim Vorletzten die Pflichtaufgabe

Iserlohn/Gevelsberg. Pflichtaufgabe erfüllt: Gevelsberg siegt beim Vorletzten Sinopspor. Allerdings verletzt sich Thore Guthof an der Leiste und muss frühzeitig raus.

Pflichtaufgabe erledigt, beim Abstiegskandidaten der Fußball-Bezirksliga, Sinopspor Iserlohn, mit 3:1 (2:0) gewonnen. Die Gevelsberger konnten zufrieden nach Hause fahren. Trainer Uwe Jöns bescheinigte dem Gegner aber dennoch: „Das hat nicht nach sechs Punkten ausgesehen, vielleicht kommen sie noch da unten heraus.“ Seine Mannschaft knüpfte nahtlos an das Derby gegen Schwelm an, hielt sich an die taktischen Vorgaben. Aber zwei gute Chancen, als erst Matthias Schoger, dann Ramazan Ünal allein auf den Sinopspor-Keeper zuliefen, blieben ungenutzt.

Beruhigende Führung zur Pause

Dann aber, Mitte der ersten Halbzeit, machte es der FSV-Torjäger besser: Der Ball war sauber von hinten links nach vorne rechts durchgespielt worden, Max Schröder flankte, und Schoger vollstreckte mit dem Kopf zum 1:0. Und nur ein paar Minuten später war Mergim Bozhdaraj dran. Diesmal hatten die Gevelsberger über links gespielt. Mit dem beruhigenden 2:0 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Chance für die Gastgeber. Mit einem Kopfball aus dem Gewühl heraus, erzielten sie den Anschlusstreffer. Danach allerdings blieben die Iserlohner weitgehend harmlos.

Guthof verletzt sich früh an der Leiste

Auf der anderen Seite spielten die Gäste ihr Umschaltspiel immer wieder nicht sauber zu Ende. So blieb die Partie offen, bis Bozhdaraj mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie kurz vor dem Abpfiff für den Endstand sorgte. Thore Guthof verletzte sich schon früh an der Leiste (41.). Er musste mit einem eingeklemmten Nerv schon im ersten Durchgang ausgewechselt werden.